Free Now integriert 60 Tesla Model 3 in Hamburg-Flotte

Der Mobilitätsanbieter Free Now (ehemals MyTaxi) von BMW und Daimler will seine Expansion in weitere Städte in Deutschland ankurbeln. Außerdem soll die Ride-Hailing-Flotte in Hamburg um zunächst 60 Tesla-Fahrzeuge ausgebaut werden.

Das geht aus einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ hervor. Free Now ist ein in Europa und Lateinamerika etablierter Ride-Hailer, über den sich per App Fahrten per Taxi, mit privaten Mietwagen-Fahrern oder E-Tretrollern organisieren lassen. Der Dienstleister ist einer von mehreren Mobilitätsdiensten, die BMW und Daimler Anfang des vergangenen Jahres zusammengelegt haben. Im Zuge der Fusion erfolgte auch die Umbenennung von MyTaxi in Free Now.

Bei den 60 Modellen für Hamburg handelt es sich um Exemplare des Tesla Model 3. Das teilte Free Now auf Anfrage von electrive.net mit. Eingesetzt werden sollen sie ab Ende März. Ganz sicher ist dies aber noch nicht: Der Start könne sich auch noch ins zweite Quartal verschieben, heißt es electrive.net gegenüber aus der Unternehmenszentrale in Hamburg. Wichtig dabei: Die Tesla-Stromer beschafft der Dienst nicht in Eigenregie. „Wir bleiben weiterhin Fahrtenvermittler“, äußert Free Now. Vielmehr sei man in enger Abstimmung mit jenen Unternehmern, die diese Fahrzeuge bestellten und später einsetzten. Bislang fahren in Hamburg vor allem Hybridautos asiatischer Hersteller für Free Now.

Free Now erreicht nach eigenen Angaben als Plattform weltweit einen Umsatz von zwei Milliarden Euro. Das klassische Taxigeschäft bietet Free Now in 25 deutschen Städten an, Ride-Hailing nur in sechs Großstädten. Letzteres sei 1,3 Millionen mal genutzt worden. Weiter meldet die „Süddeutsche Zeitung“, dass der Dienst im vergangenen Jahr in Deutschland im Vergleich zu 2018 alles in allem 20 Prozent mehr Fahrgäste befördert habe, was auch an besonders günstigen Preis-Aktionen gelegen haben dürfte. Die Zahl der Fahrer sei gleichzeitig um 27 Prozent auf mehr als 28.000 gestiegen.

