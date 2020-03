Cummins erhöht Investition in BZ-Hersteller

Der US-Motorenbauer Cummins hat seine erstmals im September 2019 getätigte Investition in Loop Energy, einen kanadischen Hersteller von Brennstoffzellen-Systemen, erhöht. Ziel ist ein BZ-Range-Extender für elektrische Nutzfahrzeuge. Damit setzt Cummins seine Aktivitäten im Bereich E-Mobility fort.

Konkrete Summen werden nicht genannt. Das frische Kapital will Loop verwenden, um seine Produktentwicklung und Wachstumspläne zu beschleunigen. Loop ist auf mittlere und schwere Brennstoffzellen-Busse und -Lkw spezialisiert und sieht dort selbst eine technische Führungsposition der eigenen Produkte.

„Die weitere Investition von Cummins ist eine Bestätigung der bahnbrechenden Brennstoffzellentechnologie von Loop, der Kommerzialisierungsdynamik und der wachsenden Anerkennung der Rolle, die Wasserstoffbrennstoffzellen in kommerziellen Transportanwendungen spielen werden“, sagt Ben Nyland, Präsident und CEO von Loop Energy.

Vertreter von Cummins äußern sich in der Mitteilung etwas zurückhaltender und verwenden keine Worte wie „bahnbrechend“. „Cummins ist bestrebt, in eine Zukunft mit vielfältigen Antriebs-Technologien zu investieren, einschließlich der Elektrifizierung und Brennstoffzellen, um unseren Kunden die ‚Power of Choice’ zu bieten“, sagt Thad Ewald, als Vice President für die Strategie bei Cummins zuständig. „Dies ist unsere jüngste Investition in saubere, leistungsstarke Produkte mit differenzierten Technologien, die uns dabei helfen, unseren Kunden in Schlüsselmärkten einen Mehrwert zu bieten.“

Mit der erhöhten Investition erhält Cummins auch einen Sitz im Verwaltungsrat von Loop Energy. Dieser wird mit Wayne Eckerle, Vice President für die globale Forschung und Entwicklung bei Cummins, besetzt.

