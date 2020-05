Daimler erhöht Akku-Produktion in Kamenz

Die Daimler-Tochter Accumotive hat ihr Produktionsvolumen gesteigert. In Kürze sollen dort mehr als 500.000 Batteriesysteme pro Jahr gefertigt werden können. Das Werk bereitet sich zudem auf künftige elektrische EQ-Modelle im Kompaktsegment vor.

Nach Inbetriebnahme des zweiten Batterie-Werks der Daimler-Tochter Accumotive im sächsischen Kamenz im Jahr 2018 werden die Produktionskapazitäten und -volumina sukzessive gesteigert. In Kürze wird das jährliche Produktionsvolumen eine halbe Million Batteriesysteme für Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und rein elektrische Fahrzeuge übertreffen.

„Mit der Werkserweiterung und dem sukzessiven Produktionshochlauf haben wir in Kamenz inzwischen die Fertigung so weit ausgebaut, dass wir in Kürze ein jährliches Produktionsvolumen von mehr als einer halben Millionen Lithium-Ionen-Batterien übertreffen – Tendenz steigend“, sagt Jörg Burzer, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz AG, Produktion und Supply Chain Management. „Zudem bereiten wir uns in Kamenz bereits auf die nächste EQ-Modellgeneration vor: Auch elektrische Varianten im Kompaktsegment stehen bereits in den Startlöchern.“

Vor rund anderthalb Jahren konnte electrive.net die Montage in Kamenz besuchen. Damals war das Werk 2 zum Teil noch leer. Heute werden dort auf mehreren 170 Meter langen Montagelinien Batteriemodule für den EQC gefertigt.

Wie Daimler in einer aktuellen Mitteilung schreibt, sei die lokale Fertigung von Batterien ein „wichtiger Erfolgsfaktor für die Elektro-Offensive von Mercedes-Benz“ und ein „entscheidender Baustein, um die weltweite Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen flexibel und effizient bedienen zu können“. Insgesamt investiert das Unternehmen mehr als eine Milliarde Euro in den Aufbau eines globalen Batterie-Produktionsverbunds mit neun Fabriken an sieben Standorten. Für Europa spielt Kamenz eine wichtige Rolle.

In Sachsen werden seit 2012 Batteriesystem aus zugekauften Zellen gefertigt, die eigene Zellfertigung namens LiTec hat Daimler eingestellt. Seit 2018 läuft in Kamenz die zweite Fabrik, zudem hat 2019 eine Batteriemontage für PHEV-Modelle in Bangkok den betrieb aufgenommen. 2020 soll eine Fertigung im polnischen Jawor starten. Aktuell werden im Stammwerk Untertürkheim jeweils eine Batteriemontage in den Werksteilen Brühl und Hedelfingen aufgebaut, auch das Werk Sindelfingen soll eine solche Batteriemontage erhalten. Nahe des US-Werks in Tuscaloosa wird ebenfalls eine Batteriefabrik gebaut.

