Volks-Wallbox: VW startet den Verkauf des ID.Charger

Parallel zum VW ID.3 geht nun auch die Volkswagen-Wallbox ID.Charger an den Start. Sie kann ab sofort online bestellt werden. Über die Details haben wir vorab exklusiv mit Martin Roemheld gesprochen. Er ist als Head of e-Mobility Services für den Hochlauf der Energie- und Ladeinfrastruktur-Lösungen bei Volkswagen verantwortlich.

In der Basisversion kostet die im September 2019 angekündigte VW-Wallbox 399 Euro. „Wir wollten einen sehr attraktiven Preis erreichen“, sagt Roemheld. Auch die Preise für die beiden weiteren Ausführungen ID.Charger Connect (ab 599 Euro, mit LTE-Modul 799 Euro) und ID.Charger Pro (849 Euro) entsprechen der damaligen Ankündigung. Neu sind aber die Preise für den optionalen Installations-Service. Für diesen verlangt die VW-Tochter Elli je nach Version rund 1.600 Euro – was die Preise auf die Spanne von 2.049 Euro bis 2.429 Euro anhebt.

Alle drei Varianten der 11-kW-Wallbox werden mit einem 4,5 Meter langen Kabel ausgeliefert. Ein 7,5 Meter langes Kabel kann für 50 Euro Aufpreis bestellt werden. Eine Version ohne fest installiertes Kabel ist nicht vorgesehen. Wie ein VW-Sprecher im September auf Nachfrage erklärte, sollen die Einführungspreise bis mindestens „Ende 2020“ gelten. Damals hieß es aber auch noch, dass die Wallboxen ab November 2019 bestellt werden können – jetzt ist es Frühsommer 2020 geworden. Dafür sei sowohl der Bestell- als auch der Lieferprozess von Wallbox und ID.3 „perfekt aufeinander abgestimmt“, wie Martin Roemheld verspricht. Was aber nicht bedeutet, dass nur VW-Käufer mit der Wallbox laden können. Letztlich könne jeder Elektromobilist die Ladelösung kaufen und damit auch die E-Fahrzeuge anderer Hersteller laden, wie Roemheld erklärt.

Während die Basisversion für 399 Euro (bzw. 449 Euro mit langem Kabel) über keinerlei Konnektivität verfügt, sind die Connect und Pro in dieser Hinsicht besser ausgestattet. Der ID.Charger Connect kann über WLAN und LAN mit dem Heimnetzwerk verbunden werden, was einige digitale Dienste ermöglicht. Über die Web-Oberfläche oder das Smartphone können die Ladevorgänge gesteuert werden, zudem sind auch eine Fernwartung und Software-Updates auf diese Weise möglich. Da die Connect-Version mit dem Backend verbunden ist, kann der Zugang per Ladekarte für mehrere Nutzer verwaltet werden. Das LTE-Modul kostet hier jedoch 200 Euro Aufpreis.

Beim ID.Charger Pro ist das LTE-Modul bereits enthalten. Mit 849 Euro ist der Pro nur 50 Euro teurer als der Connect mit LTE-Modul. Die Differenz erklärt sich über einen integrierten Stromzähler für eine kilowattstundengenaue Abrechnung – entweder für die eigene Kontrolle des Strombedarfs oder die Abrechnung zwischen Dienstwagenfahrer und Arbeitgeber. In dem Preis sind die Kosten für den Datentransfer via LTE bereits enthalten. Vernetzt ist der Charger dann mit dem Backend der Ladeinfrastruktur-Tochter Elli.

Den Auslieferungsbeginn des ID.3 hat Volkswagen erst Mitte dieser Woche für Anfang September angekündigt. Was die Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur angeht, sollen die Wallboxen nach Angaben der Wolfsburger trotz der aktuellen Gesundheitskrise „rechtzeitig zum Verkaufsstart des ID.3 ausgeliefert“ werden. Mit Blick auf den ID.Charger bittet Volkswagen in einem aktuellen Hinweis auf seiner Webseite allerdings um Verständnis für „bis dahin mögliche Verzögerungen“ bei Auslieferung und Installation der Wallbox.

