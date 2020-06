Electrify America eröffnet ersten Schnellladekorridor

Volkswagens US-Tochter Electrify America hat seinen ersten Schnellladekorridor fertiggestellt, der beide Küsten des Landes verbindet. Eine zweite „Cross-Country-Route“ will das Unternehmen bis September 2020 fertigstellen.

Die nun eröffnete„Cross-Country-Route #1“ erstreckt sich über elf Bundesstaaten und mehr als 2.700 Meilen zwischen Los Angeles und Washington D.C. und bietet Schnellladen mit bis zu 350 kW. Die Ladestationen des Korridors sind im Durchschnitt etwa 70 Meilen voneinander entfernt. Die Strecke folge den Interstates 15 und 70.

Die „Cross-Country-Route #2“ verläuft weiter südlich und führt von Jacksonville in Florida entlang der Golf-Küste durch Texas und folgt dann der mexikanischen Grenze bis in den Raum San Diego. Dieser Korridor ist im Prinzip auch schon nutzbar, allerdings fehlen noch einige Stationen – weshalb der Abstand zwischen zwei Electrify-America-Standorten größer als die angepeilten 70 Meilen ausfallen kann.

Zwischen den beiden Ost-West-Korridoren gibt es mehrere Nord-Süd-Verbindungen, etwa von Florida bis nach Maine, von Florida zu den Großen Seen oder von Texas nach Kansas. In einigen Metropolen ist Electrify America auch mit innerstädtischen Schnellladestationen vertreten. Laut dem Unternehmen umfasst das Ladenetz derzeit 435 Stationen mit über 1.900 DC-Ladepunkten. Weitere 100 Standorte befänden sich in Entwicklung.

„Das Hauptziel von Electrify America war es immer, die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in den USA voranzutreiben. Dies beginnt damit, den Verbrauchern ein Gefühl des Vertrauens und der Freiheit zu vermitteln, wenn es um den Besitz von Elektrofahrzeugen geht“, sagt Anthony Lambkin, Director of Operations bei Electrify America. „Die Fertigstellung unserer ersten Langlaufstrecke ist ein bedeutender Schritt in Richtung dieses Ziels. Indem wir Fernreisen in einem Elektrofahrzeug Wirklichkeit werden lassen, hoffen wir, mehr Verbraucher zu ermutigen, auf Elektrizität umzusteigen.“

Bis Ende 2021 plant Electrify America 800 Ladestationen mit 3.500 Schnellladepunkten in den USA. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 1,2 Ladestationen pro Tag eröffnet. Electrify America wurde 2017 in der Folge des Dieselskandals gegründet. Volkswagen hatte sich in einem Vergleich verpflichtet, zwei Milliarden US-Dollar in den Aufbau eines Ladenetzes für Elektroautos zu investieren.

electrifyamerica.com