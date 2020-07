Opel: E-Modelle sind „kurzfristig lieferbar“

Vor der geplanten Erhöhung der Kaufprämien bringt sich auch Opel in Stellung: Die Rüsselsheimer geben an, dass alle Versionen des Opel Corsa-e und des Opel Grandland X als Plug-in-Hybrid „kurzfristig lieferbar“ seien. Wird die Erhöhung beschlossen, ist der Corsa-e für weniger als 20.000 Euro erhältlich.

Konkret sind es ab 19.667 Euro, wie Opel in der Mitteilung angibt. Darin haben die Rüsselsheimer aber nicht nur die bis zum Jahresende geltende Mehrwertsteuersenkung eingerechnet, sondern auch die erhöhte Kaufprämie. Der Bundesanteil am Umweltbonus soll gemäß des Corona-Konjunkturpakets als „Innovationsprämie“ verdoppelt werden – für günstige BEV wie den Corsa-e also von 3.000 auf 6.000 Euro. Zusammen mit dem Herstelleranteil summiert sich die Förderung laut Opel auf 9.480 Euro.

Allerdings hat die Bundesregierung die Erhöhung der Kaufprämie noch nicht final auf den Weg gebracht, auch die EU hat die Förderrichtlinie noch nicht genehmigt. Bereits beschlossen und in Kraft ist hingegen die Senkung der Mehrwertsteuer auf 16 Prozent bis Jahresende. Aus diesem Grund steht der Corsa-e nun mit 29.146 Euro anstelle der bekannten 29.900 Euro für die Selection-Ausstattung in der Liste. Laut Deutschland-Chef Andreas Marx sei der Corsa-e „in allen Ausstattungsvarianten uneingeschränkt lieferbar“.

Auch Plug-in-Hybrid-Versionen des Opel Grandland X profitieren von der erhöhten Förderung, sofern sie dann gilt. Bei dem Grandland X kommt es aber auf die Version an, welche Förderung das Modell erhält: Der „Hybrid“ mit dem 165 kW starken PHEV mit Frontantrieb liegt in allen Ausstattungen unter dem Nettolistenpreis von 40.000 Euro, erhält also bis zu 7.110 Euro Förderung. Der „Hybrid4“ mit 225 kW Systemleistung und Allradantrieb liegt jedoch über der Marke von 40.000 Euro und wird demnach mit 5.925 Euro gefördert.

