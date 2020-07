Bundesstaat New York will in E-Mobilität investieren

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat ein umfangreiches Investitionsprogramm für E-Mobilität angekündigt. Die Initiative „EV Make Ready“ sieht unter anderem den Aufbau von 50.000 AC- und 1.500 DC-Ladestationen in dem US-Bundesstaat bis zum Jahr 2025 vor.

Insgesamt sollen der Mitteilung zufolge rund 1,5 Milliarden Dollar investiert werden. Zudem sollen 48,8 Millionen Dollar aus dem Dieselskandal-Vergleich mit Volkswagen zur Finanzierung von elektrischen ÖPNV- und Schulbussen und Ladeinfrastruktur hierfür genutzt werden. Alleine auf Long Island sind laut den auf der Website des Gouverneurs veröffentlichten Plänen 4.650 neue Ladepunkte bis 2025 geplant, die Strom für 180.000 neue Elektrofahrzeuge bereitstellen sollen.

Die Ladesäulen wird der Bundesstaat nicht selbst bauen und betreiben. Über ein „Kostenteilungsprogramm“ sollen Energieversorger und Ladestationsbetreiber dazu angeregt werden, „die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an Orten zu platzieren, die den Verbrauchern einen maximalen Nutzen bieten“. Mit den Ladestationen soll auch die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs unterstützt werden. In dieser Woche hatten sich 15 Bundesstaaten – darunter New York – und der District of Columbia zusammengeschlossen, um gemeinsam den Markt für elektrische mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge voranzutreiben. Ziel ist es, dieses Segment bis 2050 emissionsfrei zu machen.

„Durch Initiativen wie das ‚EV Make Ready‘-Programm bauen wir die Infrastruktur auf, die für die Elektrifizierung unseres Verkehrssektors erforderlich ist, und stellen gleichzeitig sicher, dass jeder New Yorker an den Vorteilen dieses Übergangs teilhaben kann, einschließlich sauberer Luft und neuer, gut bezahlter Jobs“, so Cuomo.

