Tesla gewährt seltene Einblicke in die Gigafactory 1

Der Science Channel hat Zutritt zur Gigafactory 1 von Tesla erhalten und ein rund 10-minütiges Video veröffentlicht, das die bisher detailliertesten Einblicke in die riesige Fabrik in der Wüste von Nevada erlaubt. Eine Zahl lässt dabei besonders aufhorchen.

Aktuell können dort in der hochautomatisierten Fertigung bereits bis zu 13 Millionen Batteriezellen pro Tag produziert werden, wie es in der Folge für die Video-Serie „Super Factories“ heißt. Mit diesen Batteriezellen sollen mehr als 3.000 Model 3 bestückt werden können.

Interessant ist aber eine Rechnung, die Electrek mit den Infos aus dem Video aufstellt: Bei ungefähr 17 Wattstunden pro Zelle kämen Tesla und Panasonic bei offenbar möglichen 13 Millionen Zellen auf eine Kapazität von 221 MWh pro Tag – oder aufs ganze Jahr gerechnet auf 80 GWh. Das ist deutlich mehr, als zuletzt kommuniziert wurde. Bisher war von 35 GWh pro Jahr die Rede.

Zum Beginn der Produktion hatte Tesla einige Journalisten durch die Gigafactory 1 geführt. Seitdem gab es kaum noch Einblicke in die gemeinsam mit Panasonic betriebene Fabrik. Der Science Channel konnte für die Dokumentation neue Aufnahmen in der Gigafactory machen, auch von der Anlage selbst gibt es neue Aufnahmen – allerdings wird auch bekanntes Bildmaterial verwendet, was teilweise für Verwirrung sorgen kann.

