Eichrechts-Umrüstung an vielen Ladesäulen noch nicht abgeschlossen

Die Umrüstung von Ladesäulen auf das verbrauchsbasierte und vor allem eichtechtskonforme Abrechnen der Ladevorgänge ist vielerorts weiterhin nicht abgeschlossen. Eine aktuelle Umfrage unter Ladepunktbetreibern zeigt, woran es hakt.

Für die Umfrage hat das Portal „Energate“ mehrere große Ladepunktbetreiber (Charge Point Operators, CPO) kontaktiert. Das Ergebnis: Viele CPO wollen die Umrüstung bis Ende 2020 oder im ersten Quartal 2021 abgeschlossen haben. Als Grund für die nicht erfolgte Umrüstung werden meist die fehlende Messtechnik und die Zertifizierungsverfahren selbst genannt.

Einige Unternehmen haben bereits eichrechtskonforme DC-Stromzähler entwickelt, die für den Einsatz in DC-Ladesäulen geeignet sind. Neben dem Zähler selbst muss aber auch das Gesamtsystem inklusive der Abrechnungspraxis als eichrechtskonform zertifiziert werden und hier befinden sich die meisten Hersteller noch in dem Abnahmeprozess. Im November 2019 waren das zum Beispiel 11 von 17 Herstellern in einer anderen Umfrage des Technologieprogramms „IKT für Elektromobilität“.

So gab Ulf Schulte, Managing Director für die DACH-Region bei Allego, in der aktuellen Umfrage an, dass es Engpässe bei der Messtechnik für DC-Ladepunkte gebe. Die AC-Ladesäulen in Berlin habe Allego bereits umgerüstet, bei den DC-Säulen arbeite das Unternehmen mit den Herstellern noch an Umrüstlösungen – diese sind aber noch nicht zertifiziert. „Dies sollte Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres der Fall sein“, so Schulte laut dem Bericht.

Neben der Verfügbarkeit der zertifizierten Zähler und Software ist auch die Umrüstung selbst eine Herausforderung – mit einem einfachen Einbau der Komponenten ist es nicht getan. „Bei der eichrechtskonformen Aufrüstung bestehender Ladesäulen muss beachtet werden, dass jede Ladesäule im Regelfall einzeln angefahren, umgerüstet und über ein Protokoll in Anwesenheit der Eichbehörde konformitätsbewertet werden muss“, sagt Claus Fest, Leiter Produktentwicklung Energiewirtschaft (B2C) bei der EnBW. Laut Fest soll die Umrüstung der von EnBW betriebenen Ladepunkte – sofern nicht ohnehin bereits eichrechtskonform – „bis Ende Q1 2021“ abgeschlossen sein.

Seitens des Betreibers E-Wald hieß es gegenüber „Energate“, dass nach dem Umbau häufig das gesamte System neu zertifiziert werden müsse. „In vielen Fällen ist es unumgänglich die gesamte Ladesäule zu ersetzen“, so ein Sprecher. Die Münchner Stadtwerke, die selbst 580 Ladestationen betreibt, will ihre Ladepunkte bis Ende 2020 umrüsten. „Aktuell bieten im DC-Bereich nur zwei Hersteller eichrechtskonforme Ladestationen an“, so der Anbieter. „Auch im AC-Bereich gibt es noch erheblichen Aufholbedarf, vor allem bei den Herstellern, die die Transparenz-Software benutzen.“

energate-messenger.de