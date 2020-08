Osnabrück erhält erste E-Gelenkbusse der zweiten Bestellung

Die E-Gelenkbusflotte der Stadtwerke Osnabrück hat Zuwachs bekommen: In dieser Woche wurden die ersten beiden Gelenkbusse aus der zweiten Bestellung bei VDL ausgeliefert, in der kommenden Woche soll ein dritter E-Bus übergeben werden.

Bis zum Jahresende wird VDL zunächst insgesamt 22 E-Gelenkbusse für die Linien M2 und M3 ausliefern. Die Stadtwerke Osnabrück hatten im Juli 2019 insgesamt 49 E-Gelenkbusse bei den Niederländern bestellt. Der Auftrag umfasste zwei Komponenten: Neben den genannten 22 Fahrzeugen für die Linien M2 und M3 sollen 2021 weitere 27 Fahrzeuge für den Einsatz auf den Linien M4 und M5 ausgeliefert werden.

„Auch wenn die Ankunft eines E-Busses für uns nichts Neues mehr ist – die Vorfreude war trotzdem groß“, sagt Stadtwerke-Projektleiter Joachim Kossow. „Unser großer Dank gilt VDL, dass der Zeitplan trotz Corona-Einschränkungen gehalten werden kann.“

Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt schrittweise, da jeder Bus einzeln per Tieflader aus dem WDL-Werk im belgischen Roselaere nach Osnabrück transportiert wird. Direkt auf den Linien M2 und M3 werden die Fahrzeuge aber nicht eingesetzt. Aktuell wird dort an den Endhaltestellen der beiden Linien die Ladeinfrastruktur aufgebaut. „Auch hier liegen wir gut im Zeitplan; zum Jahresende werden wir beide MetroBus-Achsen auf E-Betrieb umstellen können“, so Kossow.

– ANZEIGE –









Bis dahin sollen die neuen Fahrzeuge auf der Linie M1 „eingefahren“ werden, wie die Stadtwerke schreiben. Die Linie M1 hatten die Stadtwerke bereits im März 2019 ausschließlich auf E-Busse umgestellt, hier kommen 13 Fahrzeuge von VDL zum Einsatz.

Optisch ähneln die neuen Fahrzeuge den 13 Bestands-Bussen. Sie unterscheiden sich vor allem in der deutlich größeren Batterie und haben zudem keine fossile Zusatzheizung mehr. Zudem sollen die neuen E-Busse über einen Abbiegeassistenten verfügen, das Verkehrsteilnehmer im toten Winkel besser erkennen soll.

stadtwerke-osnabrueck.de