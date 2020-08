Helbiz erweitert Sharing-Angebot um E-Roller von MiMoto

Helbiz, ein 2017 gegründeter US-italienischer Sharing-Anbieter für E-Bikes und E-Tretroller mit Hauptsitz in New York City, erweitert sein Angebot um E-Roller. Hierfür übernimmt Helbiz das italienische Unternehmen MiMoto Smart Mobility.

Dessen E-Roller werden vollständig in die Flotte und die App von Helbiz integriert. Durch diese Akquisition wird die Flotte von Helbiz in Italien 7.000 E-Tretroller, 3.000 E-Bikes und 1.000 E-Roller umfassen und über 1,2 Millionen Nutzer mit elektrischen Mikromobilitätslösungen versorgen.

Zum Start werden die E-Roller in Mailand, Turin, Genua, Rapallo, Santa Margherita Ligure und Portofino bereitgestellt. Eine Expansion nach Rom, Florenz, Bari, Pescara und Neapel ist bereits geplant. Die E-Roller sollen zudem in mehr als 20 Städten in Europa und den USA angeboten werden, in denen Helbiz bereits mit seinen E-Tretrollern und E-Bikes tätig ist. Dazu gehören u.a. Madrid, Belgrad und Miami.

