ME Energy & The Drivery eröffnen stromnetzunabhängige Schnellladestation

ME Energy und The Drivery haben in Berlin nun eine stromnetzunabhängige und CO2-neutrale Schnellladestation aufgebaut. Standort und Testumgebung ist der Lade-Hub von The Drivery, eine Plattform für Mobilitätsinnovationen, in Berlin-Tempelhof.

Die Schnellladestationen von ME Energy sind transportabel und sollen autark funktionieren. Das „CO2-neutrale Schnellladen von Elektrofahrzeugen ist damit an jedem gewünschten Ort möglich – ohne Stromanschluss“, heißt es.

Bereits im Mai hatte The Drivery mit der Eröffnung von vier AC-Ladesäulen den Aufbau eines Lade-Hubs für Elektrofahrzeuge in Tempelhof begonnen. Für die Inbetriebnahme der ersten vier Säulen kooperierte The Drivery mit Wirelane und dem Berliner Startup Ekaros Mobility. Jetzt folgt eine Schnellladestation, welche eine Leistung von bis zu 60 kW bereitstellen kann.

Laut einer Mitteilung fallen bei den stromnetzunabhängigen Schnellladern u.a. Tiefbauarbeiten für das Verlegen von Starkstromleitungen, die Errichtung von Trafostationen sowie u.a. auch die Planungs- und Genehmigungsszeiten weg. Alexander Sohl, CEO von ME Energy, sieht in dem Produkt sogar einen Business Case: „Mit dem Betrieb von Schnellladestation von Anfang an Geld verdienen, genau das werden wir mit dem Serienprodukt für unsere Kunden erreichen.“ Doch wie funktioniert das System? Momentan wird in der Pilot-Schnellladestation Bio-Ethanol mit einem patentierten Verfahren zu elektrischen Ladestrom konvertiert.

Die Serienproduktion solcher mobilen Schnellladestation von ME Energy soll im ersten Quartal 2021 starten – dann mit einer Ladeleistung von bis zu 210 kW. Bis zu vier Elektrofahrzeuge – auch E-Bus- oder E-Lkw-Flotten sollen mit dem Produkt angesprochen werden – sollen gleichzeitig laden können. Die DC-Ladung soll mit allen gängigen Steckertypen möglich sein.

Kurz zum Hintergrund: The Drivery versteht sich als offene Community und Plattform für Mobilitätsinnovation. Im Mai 2019 bezogen die Gründer des Innovationsnetzwerks Räume im Ullsteinhaus. Ziel des Innovationsnetzwerks ist es, die Entwicklung von neuen Produkten und Services zu fördern – „von der Idee über den Prototypenbau bis hin zum erfolgreichen Markteintritt“. Die Mitglieder der Community – darunter Startups, Unternehmen, Freiberufler und akademische Institutionen – teilen neben den Räumen auch Projektideen und Produktentwicklungen. Zu den Mitgliedern von The Drivery gehört übrigens auch die Cosmic Cat Group, die Ex Hubject-CEO Thomas Daiber vergangenes Jahr gegründet hat.

