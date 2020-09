E-Wald baut und betreibt neue Ladepunkte für Tank & Rast

Tank & Rast und E-Wald haben eine langfristige Kooperation vereinbart. Diese sieht unter anderem vor, dass E-Wald innerhalb von zwei Jahren an über 50 Standorten von Tank & Rast Ladeinfrastruktur betreibt.

Zunächst wird E-Wald an 27 Tank-&-Rast-Standorten die bestehende Ladeinfrastruktur übernehmen, modernisieren und weiter ausbauen, wie Tank & Rast mitteilt. Zudem werden binnen zwei Jahren zusätzliche 25 Standorte ausgestattet, die gemäß der Marktentwicklung jeweils bis zu zehn Ladeplätze bieten werden. Perspektivisch werden Reisende also an insgesamt 52 Tank & Rast Standorten ihre E-Autos an Ladesäulen von E-Wald laden können. Und eben wichtig: An mehr als einer Säule.

Kern des Ausbaus sollen laut der Mitteilung „Hypercharger von E-Wald“ mit Ladeleistungen von 150 bis 300 kW werden – damit sind von E-Wald betriebene Hypercharger des Herstellers Alpitronic gemeint. Die Hypercharger werden ausschließlich mit CCS-Steckern ausgestattet sein. Tank & Rast und E-Wald wollen aber an allen Standorten auch Typ-2- und CHAdeMO-Lademöglichkeiten anbieten – also wohl über die bestehenden Triple Charger an den Raststätten.

Alle Ladepunkte sollen per eRoaming mit gängigen Ladekarten zugänglich sein. Möglich ist aber auch das Laden per Smartphone freizuschalten, bezahlt werden kann dann „mittels verschiedener gängiger Zahlungsmedien“.

„Bereits heute bieten wir den Reisenden eine flächendeckende und leistungsstarke Ladeinfrastruktur auf der Autobahn“, sagt Peter Markus Löw, Stellv. Vorsitzender der Geschäftsführung von Tank & Rast. „Damit sind wir auch langfristig auf einen Markthochlauf und bis hin zum Massenmarkt vorbereitet.“

Otto Loserth, Geschäftsführer der E-Wald GmbH, betont die Bedeutung für sein Unternehmen, sich „in einem intensiven wettbewerblichen Auswahlverfahren mit unserem Angebot für diese Premium-Standorte durchgesetzt haben“. „Die Kooperation mit Tank & Rast ist ein bedeutender Schritt, unser Leistungsspektrum auch auf der Langstrecke unter Beweis zu stellen“, so Loserth.

Die E-Wald Gmbh mit Sitz im bayerischen Teisnach wurde im vergangenen Sommer von dem norwegischen Energieunternehmen Statkraft gekauft. „Statkraft hat langjährige Erfahrung mit Elektromobilität in Norwegen, dem Markt mit dem weltweit höchsten Marktanteil an Elektrofahrzeugen“, sagt Bjørn Holsen, Senior Vice President für New Business bei Statkraft. „Wir unterstützen E-Walds ehrgeizige Wachstumsziele im deutschen E-Mobilitätsmarkt.“

