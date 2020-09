Tier führt an deutschen Standorten B2B-Angebot ein

Der deutsche E-Tretroller-Verleiher Tier führt mit „Tier for Business“ eine eigene B2B-Plattform ein, die es Unternehmen und ihren Mitarbeitern deutlich leichter machen soll, auf den E-Tretroller-Service zuzugreifen. So gibt’s statt lauter Einzelbelege künftig etwa eine Gesamtrechnung am Monatsende.

Unternehmen erhalten über die neue B2B-Plattform unter anderem die Kontrolle über die Ausgaben und einen Überblick über alle Aktivitäten, während Mitarbeiter über die App „Tier for Business“ unkompliziert Fahrten ausführen können. So müssen keine Einzelbelege mehr eingereicht, kontrolliert und erstattet werden, sondern es ist von Unternehmensseite nur noch eine einzige Rechnung am Ende des Monats zu begleichen.

Das Angebot gilt in allen deutschen Städten, in denen Tier aktiv ist. Nach Angaben des Berliner Startups sind dies mittlerweile über 40 an der Zahl. In Berlin, München und Köln ist der Dienst im Mai zudem um Elektroroller des eingestellten Sharing-Dienstes Coup erweitert worden. Grundsätzlich ist Tier inzwischen in mehr als 70 Städten in neun Nationen präsent. Darüber hinaus hat das Unternehmen Ende August ein neues Fahrzeugmodell mit austauschbaren Akkus vorgestellt. Den neuen E-Tretroller will der Anbieter in Kombination mit eigens entwickelten Ladestationen auf den Markt bringen. Getestet wird dieses Geschäftsmodell aktuell im finnischen Tampere – mit 1.000 Fahrzeugen und 50 Ladestationen.

