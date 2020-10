Danfoss liefert E-Antriebe für Fährflotte in Thailand

Danfoss Editron liefert an Energy Absolute die elektrischen Antriebssysteme für Thailands erste Flotte rein elektrischer Passagierfähren, die auf dem Fluss Chao Phraya zum Einsatz kommen werden. Jede der 24 Meter langen Fähren kann 200 Passagiere befördern.

Die Schiffe werden je mit zwei E-Motoren des Typs EM-PMI375-T800 von Danfoss Editron ausgerüstet, die abhängig von der Betriebstemperatur eine Dauerleistung zwischen 174 und 192 kW liefern. Energy Absolute investiert 33 Millionen US-Dollar in das Projekt, einschließlich der Installation von Schnellladestationen an Häfen, mit denen die Akkus der E-Fähren in etwa 15 Minuten geladen werden können. Zwei der Fähren werden derzeit getestet. Anschließend soll der Rest der Flotte im Laufe eines Jahres an die Betreiber ausgeliefert werden.

Danfoss Editron, der auf Hybrid- und Elektroantriebssysteme für Off-Highway- und Marinemärkte spezialisierte Geschäftsbereich von Danfoss, hat seinen Sitz im finnischen Lappeenranta. Erst kürzlich erhielten die Marinespezialisten zwei Aufträge zur Lieferung ihrer Hybridantriebssysteme – einen von der norwegischen Werft Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV) für eine Flotte von unbemannten Erkundungsschiffen und einen vom dänischen Schiffsbauer und Betreiber MHO-Co für die ersten beiden sogenannten Crew Transfer Vessels (CTVs) Großbritanniens. Außerdem verkündete Danfoss parallel zu letzterem Deal eine Vertragsunterzeichnung mit Infineon. Und das ist bei Weitem nicht die einzige Bande nach Deutschland: Ende 2019 fixierte Danfoss auch mit ZF schriftlich, die zwischen beiden Firmen bestehende Kooperation durch eine strategische Partnerschaft vertiefen zu wollen.

