Umweltbonus: Wirtschaftsministerium will wohl Kumulationsverbot abschaffen

Das Kumulationsverbot bei der Förderung von Elektroautos wird laut einem Medienbericht womöglich bald wieder abgeschafft. Das Bundeswirtschaftsministerium soll derzeit an einer neuen Richtlinie arbeiten, welche die Kombination des Umweltbonus mit anderen Förderungen bei der Anschaffung eines Elektroautos wieder ermöglicht.

„In Kürze werden wir die neue Richtlinie veröffentlichen“, erklärte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums gegenüber dem „Handelsblatt“ und sprach von Anfang dieser Woche. Die Doppelförderung beim Elektroauto-Kauf werde „im Grundsatz möglich sein“, sagte er weiter.

Erst im August hatte das Wirtschaftsministerium das Kumulationsverbot in die Förderrichtlinie für den Umweltbonus mit aufgenommen. Demnach dürfen aktuell bei der Anschaffung eines nach dem Umweltbonus förderfähigen Fahrzeugs keine zusätzlichen Programme der Länder oder auch des Bundes in Anspruch genommen werden – sofern das Fahrzeug mit dem Umweltbonus gefördert werden soll. Der Nutzer musste sich also für ein Förderprogramm entscheiden – und das war mit der Innovationsprämie meist der Umweltbonus. Begründet wurde die Regelung damals, dass „dadurch eine Überförderung vermieden werden soll“.

Eine Begründung, die nun offenbar den Gegenargumenten nicht lange Stand hielt. Bei Unternehmen, die mehrere E-Fahrzeuge anschaffen wollten, hätte das Kumulationsverbot für teilweise sechsstellige Mehrkosten gesorgt, bei Privatkunden gibt das „Handelsblatt“ rund 1.000 Euro Differenz an.

