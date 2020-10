BMU fördert 53 E-Busse in München & 22 weitere in Regensburg

Das BMU fördert die Anschaffung von Elektrobussen in München und Regensburg mit rund 27,5 Millionen Euro. Im Rahmen der Projekte werden in Regensburg 22 und in München 53 rein elektrisch betriebene Nahverkehrsbusse beschafft.

Die entsprechende Förderbescheide wurden vergangene Woche übergeben. Damit steigt die Zahl der bundesweit durch das Bundesumweltministerium geförderten E-Busse auf 1.240. Zu Beginn des Förderprogramms im Jahr 2018 gab es in ganz Deutschland nur rund 100 solcher Busse.

Die Beschaffung der vollelektrischen Busse für die Stadt Regensburg erfolgte über eine EU-weite Ausschreibung, welche vorsah, dass bis voraussichtlich Juni 2021 sechs E-Solobusse beschafft werden, deren Anzahl sich optional zu Beginn des Folgejahres verdoppeln kann. In einer zweiten Beschaffungsphase sei zudem geplant, bis Ende 2022 zusätzlich zehn E-Gelenkbusse zu beschaffen. Danach sollen jährlich zwischen zehn und zwanzig emissionsfreie Busse hinzukommen und die bisherige Bus-Flotte Schritt für Schritt ersetzen. Der erste Auftrag von zweimal sechs E-Solobussen konnte bereits an Mercedes-Benz vergeben werden.

München erhielt hingegen einen Förderbescheid über nicht weniger als 53 Elektrobusse. Die bayerische Landeshauptstadt komme laut BMU damit ihrem Ziel näher, bis 2030 eine vollständig elektrische Busflotte zu betreiben. Erst im Anfang Oktober teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MV) mit, eine zweite Buslinie elektrifiziert zu haben.

