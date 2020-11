Absatz von New Energy Vehicles in China steigt wieder

Ende Oktober war bekannt geworden, dass die chinesische Gesellschaft der Automobilingenieure, die dem Industrieministerium zuarbeitet, vorschlägt, ab 2035 in China nur noch „umweltfreundliche“ Autos zuzulassen. Dann sollen über 50 Prozent der Verkäufe New Energy Vehicles sein, der Rest des Marktes auf Hybride entfallen – reine Verbrenner sollen dann nicht mehr zugelassen werden. Anfang November hatte der Staatsrat einige der Vorschläge in seinen NEV-Zielen bis 2025 aufgegriffen. gasgoo.com

– ANZEIGE –

Coperion rotary valves for continuous production of battery materials. Reliable process technology solutions that secure a consistently high product quality: The rotary valve series ZZB is specifically designed for challenging and hard-to-handle materials in continuous production processes. www.coperion.com/battery-materials