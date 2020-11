BMW stoppt Auslieferung des Mini Countryman PHEV

Probleme mit CO2-Strafzahlungen wegen des Auslieferungsstopps droht BMW vermutlich nicht. Die Münchner gehörten in einer Auswertung von T&E zu den wenigen Autobauern, die bereits im ersten Halbjahr ihre CO2-Flottenziele erreicht haben. Mit von der Innovationsprämie angekurbelten Verkäufen in Deutschland könnte der Konzern die mehrwöchige Auslieferungspause beim Countryman PHEV überstehen. Anders als Ford: Hier hat der Rückruf und Auslieferungsstopp des Kuga PHEV dazu geführt, dass das Unternehmen seine Flottenziele nicht erreichen kann – Ford musste deshalb in einen CO2-Pool mit Volvo eintreten.

BMW kündigte gegenüber der „SZ“ bereits eine Lösung an: Über ein verbessertes Batteriemanagement will der Autobauer den zusätzlichen Kilometer erreichen, der in der Zulassung versprochen wurde. Das Update soll Ende November verfügbar sein.

