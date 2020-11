E.On und GridX: Smarte Ladelösung für Konzernsitz in Essen

Kurz zum Hintergrund: Beim dynamischen Lastmanagement ist die verfügbare Energie für die Ladepunkte variabel. Die Energie wird flexibel zwischen den Ladepunkten aufgeteilt und beim Lastmanagement berücksichtigt. Sinkt beispielsweise der Verbrauch im Gebäude, laden mehr E-Autos gleichzeitig oder mit höherer Ladeleistung. So wird die verfügbare Stromkapazität nahezu in Echtzeit stets umfänglich genutzt. Bei E.On in Essen können so nach eigenen Angaben im Vergleich zum herkömmlichen Einsatz von Ladesäulen während der Bürozeiten rund achtmal so viele Fahrzeuge aufgeladen werden. Gleichzeitig betrügen die Kosten für den Einsatz des dynamischen Lastmanagements aber nur einen Bruchteil derer, die bei einem Ausbau des Netzanschlusses entstünden. Sie amortisierten sich – je nach spezifischem Anwendungsfall – bereits im ersten Jahr, heißt es.

Perspektivisch wollen E.On und GridX am Konzernsitz in Essen auch bei der Pilotierung und beim Testen weiterer innovativer Funktionen des dynamischen Lastmanagements zusammenarbeiten. So sollen auch ein Batteriespeicher sowie die für das Gebäude vor Ort erzeugte Energie aus Kraft-Wärme-Kopplung und Photovoltaik in das Lastmanagement einbezogen werden.

„Dynamisches Lastmanagement legt den Grundstein für die Zukunft der Elektromobilität”, ist David Balensiefen, Geschäftsführer und Gründer von GridX überzeugt. Sein Unternehmen hat erst vor wenigen Tagen unter der Produktbezeichnung „Xenon Charge“ ein neues, modulares Lastmanagement angekündigt. Projekte hat GridX zuvor bereits unter anderem mit DHL Express und dem Medienkonzern Axel Springer realisiert. Nach eigenen Angaben zählen die Aachener auch Unternehmen wie Innogy, Digital Energy Solutions, Eebus und Viessmann zu ihren Kunden.

