Northvolt liefert Batterien an E-Motorradbauer Cake

Die schwedischen Unternehmen Northvolt und Cake haben eine langfristige Partnerschaft zur Lieferung nachhaltiger Batteriezellen für E-Motorräder geschlossen. Ziel ist es, ab dem ersten Halbjahr 2022 verschiedene Modelle von Cake mit Northvolt-Batteriezellen auf den Markt zu bringen.

In der ersten Phase der Partnerschaft – also noch vor der eigentlichen Belieferung – wollen Northvolt und Cake die Batterien für die E-Motorräder spezifizieren und die Prototypen im Feld testen. Das Serienprodukt soll dann 2022 in der Gigafactory Northvolt Ett im nordschwedischen Skellefteå gebaut werden.

Die dortige Produktion mit erneuerbaren Energien war offenbar einer der ausschlaggebenden Gründe für Cake, die Partnerschaft einzugehen. „Was Northvolt hier tut, unterstützt unsere Mission, emissionsfrei zu sein“, sagt Cake-Gründer und -CEO Stefan Ytterborn. „Das Northvolt-Konzept der fossilfreien Herstellung von Batteriezellen und ihr Engagement für das Recycling bedeuten, dass wir in unserer Mission einen großen Schritt nach vorne machen.“

Cake baut recht minimalistische und leichte E-Motorräder. Die seit 2018 angebotene Kalk OR ist ein reines Offroad-Motorad und hat keine Straßenzulassung. Seit 2019 wird auch die Version Kalk& verkauft, die in Europa und Nordamerika auf die Straße darf, inzwischen gibt es auch die Kalk INK& für den A1-Führerschein. Der Akku der beiden Maschinen ist gerade einmal 2,6 kWh groß, was selbst für Elektro-Motorräder wenig ist. Mit der Ösa bietet Cake ein weiteres Modell an, das für den Transport und Pendelverkehr ausgelegt sein soll.

