Tesla erhält Verkaufsgenehmigung für Model Y in China

Nachdem Tesla sein Model Y Anfang November beim chinesischen Industrieministerium angemeldet hatte, erteilte dieses nun die Genehmigung für den Verkauf. Die Testproduktion des E-SUV in der Gigafactory 3 ist offenbar bereits angelaufen.

Laut „Reuters“ hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat die entsprechende Genehmigung inzwischen veröffentlicht. Seit dem Erhalt der Registrierung Anfang des Monats wurde über diesen Schritt spekuliert, allerdings galt die Genehmigung angesichts der Investitionen in das Werk Shanghai als Formsache.

Tesla hatte das Model-Y-Programm in China im Januar 2020 angekündigt – im Rahmen der ersten Kundenauslieferung des Model 3 in China. Danach dauerte es noch einige Wochen, bis die Bauarbeiten für die Phase-2-Erweiterung der dortigen Gigafactory anliefen. Bereits im September gab es Berichte, wonach die Bauarbeiten im Oktober oder November abgeschlossen werden könnten.

Auf Twitter gab es am Wochenende Hinweise darauf, dass die Vorserienfertigung des Model Y inzwischen angelaufen ist. Der in Sachen Giga Shanghai gut informierte Twitter-User „Ray4Tesla“ postete Bilder eines noch leicht getarnten Model Y auf der Teststrecke der Fabrik. Fünf weitere Fahrzeuge waren vor einem Gebäude geparkt. Es ist natürlich auch möglich, dass es sich um aus den USA importierte Referenzfahrzeuge handelt.

Just watched the awesome video from @JasonYangSHA (Thanks Jason). Looks like MIC Model Y trial production is being in progress. One is spotted being track tested & 5 others parked next to the Y assembly building. Q1 is secured💪👊

— Ray4Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) November 28, 2020