Norwegen: 7.035 neue Elektro-Pkw im November

In Norwegen wurde im November 7.035 neue Elektro-Pkw zugelassen. Der Marktanteil der Elektroautos an den Pkw-Neuzulassungen lag bei 56,1 Prozent. Der VW ID.3 war mit 986 Einheiten das beliebteste Modell über alle Antriebsarten hinweg.

Im Vergleich zum November 2019 war dies ein Zuwachs von 90,3 Prozent. Mit 63.071 E-Pkw seit Jahresbeginn liegt der norwegische Elektroauto-Markt über dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum (56.196). Dennoch gingen die Elektro-Zulassungen im November leicht zurück: Im Oktober waren es noch 7.873 neue E-Autos (Marktanteil 60,8 Prozent), im September sogar 9.560 Neuzulassungen (Marktanteil 61,5 Prozent).

Zu den 7.035 Elektro-Pkw kamen in Norwegen noch 2.938 Plug-in-Hybride neu auf die Straße. Der Marktanteil der Teilzeitstromer lag bei 23,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte dieses Segment ein Plus von 31,2 Prozent verzeichnen – im Oktober lag das Plus bei gerade einmal 0,3 Prozent. Zudem wurden noch 1.196 Hybrid-Pkw neu zugelassen – ein Minus von 10,9 Prozent im Vergleich zum November 2019. Die Hybrid-Pkw kamen auf einen Marktanteil von 9,5 Prozent.

Mit Blick auf die einzelnen Modelle gingen die meisten Neuzulassungen auf das Konto des Volkswagen ID.3 – dessen Auslieferungen erst im September starteten. Von dem Elektroauto kamen im vergangenen Monat insgesamt 986 Exemplare neu auf die Straße. Seit September wurden somit 5.451 ID.3 in Norwegen ausgeliefert, womit das Modell in nur drei Monaten in der Gesamtstatistik des Jahres bereits auf Platz 2 gestiegen ist.

Der Vorsprung des erstplatzierten Audi e-tron ist mit 8.773 Fahrzeugen aber groß – zumal der e-tron im November mit 569 Fahrzeugen ebenfalls gut abschnitt. Erwähnenswert ist auch der MG ZS, der im November auf 644 Neuzulassungen in Norwegen kam.

