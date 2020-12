Fastned baut Ladeparks bei Rewe / Auftakt in Gießen

Fastned hat in Gießen seinen ersten Schnellladestandort an einem Rewe-Supermarkt eröffnet. Eine Reihe weiterer Ladeparks an Rewe-Märkten will Fastned in den kommenden zwölf Monaten folgen lassen. Die Parkplätze sind rund um die Uhr erreichbar und mit acht Ladeplätzen mit je einer 50-kW-Ladesäule ausgestattet.

Der erste Schnelllladepark in Kooperation mit Rewe befindet sich in Gießen an der Ferniestraße, Ecke Schiffenberger Weg. Jede der acht Ladesäule vor Ort hat einen CCS- und einen CHAdeMO-Anschluss und wird reinen Ökostrom liefern. Eine AC-Lademöglichkeit gibt es nicht.

Auffällig ist, dass Fastned nur Ladestationen mit bis zu 50 kW aufgestellt hat – High Power Charger sucht man also vergebens. Auf Nachfrage von electrive.net erklärte eine Unternehmenssprecherin von Fastned, dass die Ladezeit an den 50-kW-Ladesäulen „perfekt zu den Einkaufszeiten“ passen würde. In dem großen Supermarkt würden Kunden bis zu einer Stunde damit verbringen, den wöchentlichen Einkauf zu erledigen, heißt es. Eine „Notwendigkeit“ für deutlich schnellere Ladegeräte sieht Fastned hier also nicht, diese würde das Unternehmen an den Autobahnstandorten anbieten.







Eckpunkte zum geplanten Rollout bei weiteren Filialen nennen die Firmen nicht. Die Partnerschaft zwischen Fastned und der Rewe Group, Region Mitte, reicht bis ins Jahr 2018 zurück. Ursprünglich waren nur jeweils vier Schnelllader pro Standort geplant.

Fastned hat sich auf den Bau und Betrieb von Schnellladestationen in ganz Europa spezialisiert. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam mittlerweile 130 Schnellladestationen in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien und Belgien errichtet. Die erste Station in Belgien wurde erst im Oktober eröffnet. In der Bundesrepublik gibt es 18 Fastned-Schnellladeparks, die teilweise Strom spenden, der vor Ort auf Solardächern erzeugt wird.

Fastned arbeitet zurzeit an einer Expansion nach Frankreich und in die Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 70 Mitarbeiter und ist an der Euronext Amsterdam gelistet.

fastnedcharging.com