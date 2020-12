Netzunabhängige Ladelösung von ABB und AFC Energy

ABB schließt eine strategische Partnerschaft mit dem britischen Unternehmen AFC Energy, um eine neue HPC-Generation für Standorte mit begrenztem Netzzugang zu entwickeln. Eine entsprechende Lösung soll ab der zweiten Jahreshälfte 2021 zunächst in Europa und den USA angeboten werden.

AFC Energy hat Anfang des vergangenen Jahres eine netzunabhängige Ladelösung namens CH2ARGE vorgestellt, die von einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-System mit Strom versorgt und mit einem Akku zur Energiespeicherung kombiniert wird. Das System soll nun im Zuge der Kooperation mit Energiespeicher- und Schnellladetechnik von ABB kombiniert werden. „Die Partnerschaft mit AFC Energy ermöglicht es uns, die Grenzen der E-Mobilität weiter zu verschieben, insbesondere im Hinblick auf netzferne Anwendungen, und so eine viel größere Reichweite der E-Mobilität auf Basis sauberer Energie zu ermöglichen“, äußert Frank Muehlon, Leiter des globalen Geschäfts für E-Mobilitäts-Infrastrukturlösungen bei ABB.

CH2ARGE enthält AFCs kleine Wasserstoff-Brennstoffzellenlösung samt eines Wechselrichters, der die von der Brennstoffzelle erzeugte Energie auf das Ladegerät überträgt. Bei der Batterie handelt es sich um ein 48-V-Modell. Das System könne ausreichend Strom liefern, um einen Stromer in einer Stunde auf 80 Prozent aufzuladen, hieß es vergangenes Jahr bei der Vorstellung. Basis der Lösung ist ein alkalisches Brennstoffzellensystem, das sauberen Strom für netzferne Anwendungen bereitstellt. Die in Großbritannien entwickelte Technologie wird bereits in Industriegasanlagen zur Stromerzeugung, als Alternative zu Dieselgeneratoren und als Energiequelle für lokalen Strombedarf eingesetzt. AFC Energy fokussiert sich bereits seit Jahren auf die Weiterentwicklung der Technologie.

Die Partnerschaft mit ABB ist die erste strategische Zusammenarbeit des börsennotierten britischen Unternehmens mit einem globalen OEM. „Der heutige Tag markiert einen historischen Meilenstein in der Kommerzialisierung unserer proprietären Wasserstoff-Brennstoffzelle“, sagt Adam Bond, CEO von AFC Energy. „Diese strategische Partnerschaft entspricht voll und ganz der Markteinführungsstrategie von AFC Energy. ABB bietet einen starken und glaubwürdigen Zugang zu wichtigen Kundenkanälen in Europa und Übersee.“

Die Partner sehen gemeinsam Potenzial über den Elektroautomarkt hinaus. Das DC-Schnellladesystem könne unter anderem im Handels-, Logistik- und Schifffahrtsbereich eingesetzt werden, aber auch in Rechenzentren und bei Energieversorgern.

abb.com