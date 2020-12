Fastned eröffnet ersten HPC-Park in der Schweiz

Fastned eröffnet seinen ersten Schnellladestandort in der Schweiz und ist mit seinem europäischen HPC-Netz somit nun in fünf Ländern präsent. Der neue Ladepark befindet sich auf dem Rastplatz Suhr in der Nähe von Zürich an der A1 und bietet eine Ladeleistung von 300 kW für bis zu vier E-Autos gleichzeitig.

Bei dem neuen HPC-Park an der A1, die eine wichtige Ost-West-Achse in der Schweiz darstellt, handelt es sich um den ersten von 20 Standorten, die Fastned im Rahmen einer Ausschreibung des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) im Jahr 2019 gewonnen hat.

Weitere Stationen werden im Jahr 2021 folgen, wobei die nächste laut Angaben des Unternehmens im Januar eröffnet wird. Das Aufladen kostet bei Fastned in der Schweiz 0,59 CHF pro Kilowattstunde inklusive Mehrwertsteuer. Für die Abrechnung der Ladevorgänge stehen mehrere Zahlungsoptionen zur Verfügung, darunter Ladekarten zahlreicher Anbieter und Kreditkarten oder Sofort/Online-Banking in der Fastned-App.

Fastned hat sich auf den Bau und Betrieb von Schnellladestationen in ganz Europa spezialisiert. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam mittlerweile 131 Schnellladestationen in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Belgien und der Schweiz errichtet. Die erste Station in Belgien wurde ebenfalls erst im Oktober eröffnet.

Fastned arbeitet zurzeit auch an einer Expansion nach Frankreich. Der Autobahn-Betreiber Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) hat die Niederländer im November mit den Bau und Betrieb von neun Ladeparks beauftragt. Realisiert werden soll das Vorhaben kommendes Jahr.

fastnedcharging.com