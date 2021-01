Norwegen: 13.718 neue Elektro-Pkw im Dezember

In Norwegen wurden im Dezember 13.718 neue Elektro-Pkw zugelassen und damit annähernd doppelt so viele wie im November. Der Marktanteil der Elektroautos an den Pkw-Neuzulassungen lag im Dezember bei 66,7 Prozent, im gesamten Jahr bei 54 Prozent. Das beliebteste Modell war im Dezember nicht der VW ID.3.

Dieser konnte zwar seine 986 Zulassungen aus dem November mit nun 2.303 Einheiten mehr als verdoppeln, dennoch reichte es bei den Modellen über alle Antriebsarten hinweg nur zu Rang zwei. Im letzten Monat eines Quartals ist Tesla bei den Auslieferungen gewohnt stark und konnte in Norwegen stolze 4.232 Exemplare des Model 3 in der Zulassungsstatistik verzeichnen. Zu dem üblichen Auslieferungs-Boom zum Quartalsende dürfte in diesem Jahr kommen, dass im Dezember die ersten Model 3 des Jahrgangs 2021 mit den kürzlich vorgestellten Änderungen und der Wärmepumpe ausgeliefert wurden

Zunächst aber zum norwegischen Markt allgemein: Im Vergleich zum Dezember 2019 sind die nun 13.718 Elektro-Pkw ein Zuwachs von stolzen 300 Prozent! Mit 76.804 E-Pkw im gesamten Jahr 2020 liegt der norwegische Elektroauto-Markt über dem Jahr 2019 (59.619). Mit dem sehr starken Dezember konnte Norwegen also den etwas schwächeren November (7.035 E-Autos) mehr als ausgleichen. Im November lag der E-Marktanteil bei „nur“ 56,1 Prozent, im September und Oktober lag er jeweils über 60 Prozent.

Über das gesamte Jahr 2020 lag der E-Marktanteil bei 54,3 Prozent. Während neue Elektroautos um 27,3 Prozent im Vergleich zum Gesamtjahr 2019 zulegen konnten, ging der Gesamtmarkt um 0,7 Prozent auf 141.412 Neuwagen minimal zurück.

Zu den 13.718 Elektro-Pkw kamen in Norwegen noch 4.192 Plug-in-Hybride neu auf die Straße. Der Marktanteil der Teilzeitstromer lag im Dezember bei 20,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte dieses Segment ein Plus von 61,6 Prozent verzeichnen. Im Jahr 2020 kamen die PHEV auf einen Marktanteil von 20,4 Prozent. Mit Blick auf die Neuzulassungen von Januar bis Dezember 2020 wuchs der PHEV-Anteil im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 49,8 Prozent.

Zudem wurden noch 1.126 Hybrid-Pkw neu zugelassen – ein Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Dezember 2019. Die Hybrid-Pkw kamen im Dezember auf einen Marktanteil von 8,6 Prozent, im Gesamtjahr waren es 5,5 Prozent. Dieses Segment musste hingegen bei den Neuzulassungen für das gesamte Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 30,3 Prozent verzeichnen.

Mit Blick auf die Modelle lag im Dezember wie erwähnt das Tesla Model 3 vor dem VW ID.3. Es folgen der Nissan Leaf (692) und der Polestar 2 (670). Dazwischen wird noch mit 850 Einheiten der Volvo XC40 geführt – die norwegische Statistik weist aber nicht aus, um wie viele Exemplare des P8 Recharge es sich dabei handelt und wie viele Plug-in-Hybride und Verbrenner des XC40 in dieser Zahl noch enthalten sind.

Obwohl er mit 454 Neuzulassungen im Dezember nicht auf den vordersten Rängen landete, ist der Audi e-tron mit 9.227 Einheiten in 2020 (und alleine einem Marktanteil von 6,5 Prozent) das meistverkaufte Modell über alle Antriebsarten hinweg. In 2019 war das mit damals 15.683 Exemplaren das Tesla Model 3. Mit in diesem Jahr 7.770 Einheiten (davon wie erwähnt 4.232 Fahrzeuge alleine im Dezember) hat sich das Model 3 in der Gesamtstatistik noch ganz knapp vor den VW ID.3 (7.754 Fahrzeuge) geschoben. Auf Platz vier folgt mit 5.221 Einheiten der Nissan Leaf, gefolgt vom VW Golf (5.068 Fahrzeuge) und dem Hyundai Kona (5.029). Bei diesen beiden Modellen sind wie beim XC40 nicht die Antriebsarten aufgeschlüsselt, beide verfügen aber über in Norwegen gefragte E-Versionen.

