Hyundai baut Brennstoffzellen-Fertigung in China

Die Hyundai Motor Group wird in Guangzhou, Hauptstadt der chinesischen Provinz Guangdong, ihre erste Produktionsstätte für Brennstoffzellen-Systeme außerhalb Südkoreas errichten. Im neuen Werk will Hyundai die BZ-Systeme herstellen, die auch im Hyundai Nexo verwendet werden.

Eine entsprechende Vereinbarung wurde nun von Vertretern von Hyundai und der Provinzregierung von Guangdong unterzeichnet. Die Investition stärke die weltweite Wasserstoffführerschaft der Gruppe und unterstütze ihren Vorstoß in Chinas sich schnell entwickelnde Wasserstoffindustrie, wie es in einer Mitteilung der Südkoreaner heißt.

Die anfängliche Kapazität soll bei 6.500 Einheiten pro Jahr liegen. Der Konzern kündigte an, die Kapazität entsprechend der Marktnachfrage schrittweise erhöhen zu wollen. Der Baubeginn ist für nächsten Monat geplant, die Arbeiten sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen sein.

Über die reine Fertigung hinaus will Hyundai mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten, um an wasserstoffbezogenen Projekten zu arbeiten. Mit diesen Pilotprojekten und den Initiativen der Provinzregierung von Guangdong erhofft sich Hyundai nach eigenen Angaben, „sich einen Wettbewerbsvorteil in der chinesischen Wasserstoffindustrie zu sichern“.

Den Koreanern geht es dabei nicht nur um Brennstoffzellen-Technologie für stationäre Anwendungen und eine Wasserstoffwirtschaft allgemein, sondern auch speziell um Fahrzeuge. In der Mitteilung nimmt Hyundai Bezug auf die im Oktober veröffentlichte Roadmap der SAE China. Der Verband der chinesischen Automobilingenieure hatte damals das Ziel von einer Million Brennstoffzellenfahrzeuge bis 2035 in China formuliert, wobei der Schwerpunkt auf Nutzfahrzeugen liegt.

hyundaimotorgroup.com