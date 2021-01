Tesla eröffnet 700. Supercharger-Standort in China

Tesla hat vor einigen Tagen den 700. Supercharger-Standort in China eröffnet. Das spricht für einen schnellen Ausbau des Netzwerks im Reich der Mitte, denn erst vor knapp zwei Monaten ging der 500. Supercharger-Ladepark ans Netz. Binnen 40 Tagen soll Tesla das Supercharger-Netz um 30 Prozent erweitert haben.

Das berichtet das Portal „Teslarati“ unter Berufung auf Beobachter, die sich per Twitter geäußert haben. Demnach soll der 600. Supercharger-Ladepark am 20. Dezember eröffnet worden sein, weitere 100 Locations sind ergo binnen knapp eines Monats hinzugekommen. Laut einer in dem Artikel zitierten Führungskraft von Tesla China ist das wachsende Supercharger-Netzwerk Teil der Pläne, die Kunden zu beruhigen.

Interessant in diesem Zusammenhang: Tesla hat in China jetzt offiziell mit den Auslieferungen der dort gebauten Model Y begonnen. Am Wochenende wurden an ausgewählte Model-Y-Käufer Einladungen zu einer Veranstaltung geschickt, bei dem im Minghang Tesla Center in Shanghai die ersten Übergaben stattfinden sollten. Die Veranstaltung war für den 18. Januar 2021 um 10.30 Uhr Ortszeit terminiert. Die Serienproduktion des Model Y in der Giga Shanghai läuft bekanntlich seit einigen Wochen. In dieser Zeit haben sich offenbar auch die Parkplätze rund um die Fabrik mit augenscheinlich auslieferungsbereiten Fahrzeugen gefüllt.

Unterdessen stammen die letzten offiziellen Zahlen zum weltweiten Supercharger-Netzwerk von Oktober 2020. Zum Abschluss des dritten Geschäftsquartals 2020 meldete Tesla gegenüber dem Q2 2020 einen Zuwachs um sieben Prozent auf 2.181 Supercharger-Stationen mit 19.437 Ladepunkten. Das waren rund ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor.

