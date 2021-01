Wirtschaftsministerium zieht Gesetzentwurf zur Spitzenglättung zurück

Die Reform des Paragrafen 14a des Energiewirtschaftsgesetzes sorgt in der Branche bereits länger für Wirbel. Nun hat das Bundeswirtschaftsministerium den umstrittenen Gesetzentwurf, laut dem Netzbetreiber zur Glättung von Lastspitzen das Laden für bis zu zwei Stunden hätten begrenzen dürfen, zurückgezogen.

Die Forderung der Spitzenglättung beim Laden hatten Netzbetreiber laut einem Bericht von „Heise“ im Dezember gefordert. Nachdem nun auch die „Welt am Sonntag“ darüber berichtete, sah sich das Bundeswirtschaftsministerium zu einer Stellungnahme genötigt. Demnach wird es eine zwangsweise Abschaltung von Wallboxen für Elektroautos durch Netzbetreiber nun doch nicht geben. „Es handelt sich um einen Entwurf der Arbeitsebene, der nicht die Billigung des Ministers gefunden hat und deshalb bereits am vergangenen Freitag zurückgezogen und von der Homepage des BMWi heruntergenommen wurde“, erklärte eine Sprecherin des BMWi.

Der Entwurf zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes hätte die Möglichkeit eingeräumt, „steuerbare Verbrauchseinrichtungen“ wie etwa Wallboxen und Wärmepumpen in Gebäuden zeitweise ferngesteuert vom Netz zu nehmen. Und das für bis zu zwei Stunden am Tag, wenn ansonsten eine lokale Überlastung des Netzes drohe. Der Entwurf wurde den betroffenen Verbänden bereits zur Stellungnahme vorgelegt – ganz ähnlich, wie es bei dem Schnellladegesetz „SchnellLG“ geschehen ist.

Während die Energiewirtschaft den Entwurf begrüßte, sah die Autoindustrie „einseitigen Vorschlag zugunsten der Energiewirtschaft“. Wie VDA-Präsidentin Hildegard Müller der „Welt am Sonntag“ sagte, „ wäre es sehr schlecht für alle Besitzer von E-Autos und die Unternehmen, die jetzt E-Autos auf den Markt bringen“. „Was Spitzenglättung genannt wird, bedeutet für die Kunden leider Abschalten“, so Müller.

Kerstin Andreae, Chefin des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), bezeichnete die Spitzenglättung als „Ergebnis eines langen, gutachterlich gestützten Prozesses im Bundeswirtschaftsministerium“. „Es ist ineffizient, die Netze so auszubauen, dass auch noch in absoluten Spitzenzeiten die letzte Kilowattstunde geliefert werden kann, wenn eine kleine zeitliche Verschiebung des Verbrauchs ohne Komforteinbußen für die Kunden möglich ist“, so die BDEW-Chefin.

Wie die Sprecherin des BMWi gegenüber der „Welt am Sonntag“ angab, lege Wirtschaftsminister Altmaier größten Wert darauf, dass der Hochlauf der Elektromobilität schnell und für alle Beteiligten verlässlich erfolgt“. Es werde in den kommenden Tagen diesbezüglich sowohl mit den Fahrzeugherstellern als auch mit den Netzbetreibern Gespräche führen und danach einen neuen Vorschlag vorlegen, der für alle Beteiligten akzeptabel ist“.

Dass das Ministerium nun den Entwurf zurückgezogen hat, sorgt zumindest beim Verband kommunaler Unternehmen (in dem rund 1.500 Stadtwerke und kommunalwirtschaftliche Unternehmen organisiert sind) für Verwunderung. „Die Intention des Gesetzentwurfes ist grundsätzlich richtig und entspricht der 2016 getroffenen Grundsatzentscheidung“, sagt VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. „Kritik im Rahmen der Verbändebeteiligung darf jetzt aber nicht dazu führen, dass längst gefällte Grundsatzentscheidungen wieder in Frage gestellt werden.“ Aber auch der VKU sieht „bei einigen Aspekten im Gesetzentwurf erheblichen Nachbesserungsbedarf“ – wohl aber bei anderen Punkten als zum Beispiel der VDA.

Der Paragraph 14a sorgt bereits länger für Wirbel, bereits im November warnte etwa der VW-Konzern vor der damals noch in der Diskussion befindlichen Novelle. Ein „simples Abschalten von Ladevorgängen“ könne aber nicht die Lösung sein, sagte damals eMobility-Vorstand Thomas Ulbrich. Nach Informationen der „Welt am Sonntag“ wurde bereits in Regierungskreisen genannt, dass eine nochmalige Überarbeitung des Entwurfs möglich sei. Die Spitzenglättung solle demnach im Gesetz bleiben, wohl aber die Definition geändert werden – also welche Verbraucher abgeschaltet werden dürfen.

