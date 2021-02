Allego eröffnet ersten Schnellladestandort in Frankreich

Der niederländische Ladepunktbetreiber Allego hat seinen ersten Schnellladestandort in Frankreich eröffnet. Bei einigen bestehenden Ladeparks gibt es derzeit aber Probleme – nach einem Vorfall wurden elf Ladeparks in Deutschland und den Niederlanden vom Netz genommen.

Zunächst kurz nach Frankreich: Der Standort Géant Casino Toulouse befindet sich an der A 62 in der Nähe von Toulouse und umfasst je zwei DC-Lader mit 150 kW und 50 kW Leistung sowie zwei AC-Lader. Wie das Unternehmen auf Twitter ankündigte, sollen bald weitere Stationen in Frankreich folgen.

An einigen bestehenden Ladeparks gibt es derzeit aber Probleme: An dem Ladepark Hilpoltstein an der A9 zwischen München und Nürnberg sei es am Abend des 5. Februar zu einem „Sicherheitsvorfall“ gekommen, so das Unternehmen. Aus diesem Grund habe man beschlossen, alle ähnlichen HPC-Schnellladegeräte „bis auf Weiteres“ offline zu schalten. „Obwohl zum Glück niemand verletzt wurde, nehmen wir diesen Vorfall sehr ernst“, heißt es in der Mitteilung. „Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Lieferanten an der Ermittlung der Ursache.“

Insgesamt sind sieben Ladeparks in Deutschland und sechs in den Niederlanden betroffen. In Hilpoltstein sind HPC-Lader von EVBox verbaut, der 50-kW-Triple-Charger von Compleo ist als einzige Ladesäule am Standort noch in Betrieb. Auf Nachfrage von electrive.net wollte Allego noch keine weiteren Angaben zu dem Vorfall oder den weiteren Auswirkungen machen. „Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Better safe than sorry!“, so Allego-DACH-Geschäftsführer Ulf Schulte.

