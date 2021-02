Allego baut 14 Ladepunkte an Metro-Filiale in Berlin

Der niederländische Ladepunktbetreiber Allego hat angekündigt, an der Metro-Filiale in Berlin-Friedrichshain 14 Ladestationen aufzubauen. Einen Zeitplan nennt Allego aber nicht.

Wie das Unternehmen in einem Tweet bekannt gab, sollen nicht nur Metro-Kunden, sondern alle E-Auto-Fahrer Zugang zu dem Lade-Hub erhalten. Dieses soll aus den erwähnten 14 Ladepunkten bestehen. In einem weiteren Tweet erklärte dass Unternehmen, dass acht DC-Lader, je vier mit bis zu 300 kW und 150 kW Ladeleistung, sowie sechs AC-Lader mit bis zu 22 kW geplant seien.

Auf die Frage eines Nutzers, ob es sich um eine einmalige Kooperation handle oder Allego auch an weiteren Metro-Filialen Ladepunkte errichten wird, antwortete das Unternehmen ausweichend und verwies für weitere Ankündigungen auf seine Social-Media-Kanäle.

Allego ist mit dem Schritt, Ladestationen auf Parkplätzen von Einkaufsmöglichkeiten zu errichten, nicht alleine. Das ebenfalls niederländische Unternehmen Fastned hatte im Dezember 2020 einen Ladepark bei Rewe in Gießen eröffnet. Dort wurden aber nur DC-Lader mit bis zu 50 kW aufgestellt, da laut Fastned die Ladezeit an den 50-kW-Ladesäulen „perfekt zu den Einkaufszeiten“ passen würde. Auch Unternehmen wie EnBW bauen vermehrt im Rahmen von Kooperationen mit dem Einzelhandel – im Falle von EnBW etwa mit der Drogeriekette dm, aber auch an zahlreichen Baumärkten wie Hellweg oder Toom.

twitter.com