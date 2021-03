Schaeffler elektrifiziert Nutzfahrzeuge und verzeichnet erste Aufträge

Schaeffler vermeldet neue Serienaufträge für E-Motoren und Hybridmodule zum Einsatz in Lkw. Ein Serienauftrag bezieht sich auf die Lieferung von E-Motoren ab 2023 für einen nicht namentlich genannten Nutzfahrzeug-Zulieferer. Einen weiteren Großauftrag kann Schaeffler im Bereich der Hybridmodule verbuchen.

„Der Nutzfahrzeugsektor steht vor enormen Herausforderungen“, sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. „Wir unterstützen unsere Kunden bei der Transformation.“

Ein Serienauftrag bezieht sich auf die Lieferung von E-Motoren ab 2023 für einen nicht namentlich genannten Nutzfahrzeug-Hersteller. Der 800-Volt-Motor, der in Batterie-betriebenen Fahrzeugen in zweifacher Ausführung eingesetzt wird, liefert eine maximale Dauerleistung von 180 kW und ein maximales Drehmoment von 950 Nm. Der E-Motor ist in der Stab-Wellenwicklungstechnologie ausgeführt. Das soll die Komplexität bei der Montage reduzieren und die Leistungsdichte erhöhen.

Einen weiteren Großauftrag – auch hier wird der Kunde nicht genannt – verbucht Schaeffler im Bereich der Hybridmodule. Dabei handelt es sich um das System in P1-Anordnung. Der Start der Serienfertigung ist für das Jahr 2024 geplant.

Erst Ende Januar hat Schaeffler den Start der Serienproduktion für dieses Jahr angekündigt. Bei der Ankündigung wurde noch einmal deutlich, dass der Zulieferer neben dem Pkw- auch den Lkw-Bereich im Auge hat. Schaeffler will sich im eMobility-Zuliefermarkt als Allrounder positionieren: Mit einem Sortiment von Komponenten bis hin zu kompletten Antriebssystemen und mit einem Angebot über alle Elektrifizierungsgrade hinweg.

schaeffler.de