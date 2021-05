Toyota plant 15 Elektroautos bis 2025

Im Zuge seines Plans, bis zum Jahr 2050 weltweit klimaneutral zu werden, setzt Toyota weiterhin auf Technologieoffenheit. Wie der Konzern mitteilt, wird zum einen die elektrifizierte Modellpalette bis zum Jahr 2025 auf 70 Modelle ausgebaut, darunter dann 15 reine Elektrofahrzeuge – 55 der elektrifizierten Modelle sollen auch in Europa angeboten werden.

Nicht nur der Anteil der E-Autos an den geplanten 70 Modellen zeigt, dass die Japaner mittelfristig stark auf den teil-elektrischen Antrieb setzen: Der Absatz von Hybriden, Batterie-elektrischen Autos und Brennstoffzellen-Fahrzeugen soll bis dahin auf 1,5 Millionen Einheiten und der Marktanteil auf mehr als sieben Prozent steigen. Mindestens 150.000 Fahrzeuge (zehn Prozent) werden laut Toyota lokal emissionsfrei sein, also über einen Batterie-elektrischen oder einen Brennstoffzellen-Antrieb verfügen. Weitere 1,2 Millionen (80 Prozent) sollen auf Hybrid- oder Plug-in-Hybridfahrzeuge entfallen. Damit werde der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge im Jahr 2025 bei mindestens 90 Prozent liegen, so die Japaner in der Mitteilung.

Details zu einzelnen Modellen nennt Toyota in der Mitteilung nicht, da es dabei eher um das Gesamtbild des globalen Ziels der Klimaneutralität geht. In Europa dürfte angesichts der Ankündigung der Hybrid-Kurs des Unternehmens fortgesetzt werden und künftig neben dem Mirai und potenziellen weiteren FCEV auch um Batterie-elektrische Autos ergänzt werden.

Während sich „manche Unternehmen“ dabei auf nur eine Lösung konzentrieren, setze Toyota auf unterschiedliche Technologien, „um schneller und umfassender zum Ziel zu kommen“. „Toyota hat sich dem Ziel verschrieben, bis zum Jahr 2050 weltweit klimaneutral zu werden“, erklärt James Kuffner, Chief Digital Officer der Toyota Motor Company. „Wir investieren weiterhin in verschiedene CO2-arme Technologien und Innovationen, um die Bedürfnisse unserer Kunden in jedem Land und in jeder Region zu erfüllen.“

Bei den Batterie-elektrischen Autos hatte Toyota kürzlich mit dem bZ4X Concept einen ersten Ausblick auf die „beyond Zero“-Baureihe auf Basis der e-TNGA-Plattform gegeben für die Zukunft investiere das Unternehmen in neue Batterie-Technologien (u.a. Festkörperbatterien) sowie „immer effizientere Elektromotoren und verbesserte Leistungselektronik“. Bei der Brennstoffzelle benennt Toyota keinen Schwerpunkt für die künftige Entwicklung, sondern betont, dass das „Bewusstsein für das erhebliche Umweltpotenzial von Wasserstoff“ wachse.

Trotz der Elektrifizierung sollen aber auch Verbrennungsmotoren eine wichtige Rolle auf dem Weg in die Klimaneutralität spielen – vor allem, um auch den Fahrzeugbestand einzubeziehen. Hier werden „Wasserstoff als Kraftstoff sowie Alternativen wie E-Fuels aus Wasserstoff und Biokraftstoff“ als Forschungsfelder auf dem Weg in die Klimaneutralität genannt.

„Solche Maßnahmen sind wichtig, um neben der aktuellen Verkehrsinfrastruktur auch den Fahrzeugbestand einzubeziehen“, schreiben die Japaner. „Toyota will keinen Kunden zurücklassen. Jeder soll die Möglichkeit haben, sich für ein möglichst CO2-armes Produkt zu entscheiden – unabhängig von Markt, Segment und Budget.“

toyota-media.de