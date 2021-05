21 Ladepunkte an der Allianz Arena

Der FC Bayern hat gemeinsam mit seinem Partner Audi 21 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge an der Allianz Arena errichtet. Ab diesem Sommer wird die Ladeinfrastruktur weiter sukzessive ausgebaut, so dass in Kürze auch in weiteren Bereichen der Spielstätte der Münchner elektrifizierte Fahrzeuge geladen werden können.

Details zu den 21 neuen Ladepunkten gehen aus der Audi-Mitteilung nicht hervor. Es handelt sich aber nicht nur um reine AC-Lader: Auf einem Pressefoto ist neben einem e-tron GT und drei Spielern des Vereins ein Alpitronic Hypercharger zu sehen, also eine HPC-Säule.

„Die Lademöglichkeiten an der Allianz Arena sind für uns eine wichtige Investition in eine nachhaltige Zukunft“, sagt Andreas Jung, Vorstand des FC Bayern für Marketing, Sponsoring und Events. „Damit wird wieder einmal deutlich, dass die langjährige Partnerschaft mit der Audi AG weit über ein normales Sponsoring hinausgeht.“ Hildegard Wortmann, Vorständin für Vertrieb und Marketing bei Audi, ergänzt, dass man mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur „ein weiteres Zeichen für die Elektrifizierung“ setze.

38 Ladepunkte sind im Spätsommer 2020 bereits am Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße ans Netz gegangen. Damals hatte Audi bereits 19 e-tron an die Spieler des FC Bayern übergeben. Die Fahrzeugflotte des Klubs ist seitdem kontinuierlich elektrifiziert worden. Ein Großteil des Kaders sowie die Klubführung sind inzwischen mit dem Audi e-tron oder Audi e-tron Sportback vollelektrisch unterwegs. Demnächst wird der Audi e-tron GT an die Profis ausgeliefert.

audi-mediacenter.com