Compleo erhält Zulassung für eichrechtskonforme Ladestationen in Österreich

Compleo Charging Solutions hat die Zulassung für den Vertrieb seiner eichrechtskonformen AC- und DC-Ladestationen in Österreich erhalten. Die Zulassung ist bis Ende 2029 gültig.

Wie der börsennotierte Ladeinfrastruktur-Anbieter mitteilt, habe das österreichische Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen die Zulassung erteilt. Damit erfülle Compleo die aktuellen Marktanforderungen des Mess- und Eichrechts in Österreich, so das Unternehmen. Die AC- und DC-Produkte, die Compleo in Österreich vertreibt, verfügen auch über das bekannte „Speicher- und Anzeigenmodul“ (SAM), über das die geladene Energiemenge nachvollzogen werden kann.

Die Bestätigung der eichrechtskonformen Lösung stärke das Vertrauen der Verbraucher in die Messwerte und eine korrekte Abrechnung, so Claus Drennig, Country Manager Compleo Austria. „Das ist ein Schritt zu mehr Transparenz und für uns ein wichtiges Anliegen. Denn das schafft Vertrauen“, sagt Drennig. „Und Vertrauen ist für die aufstrebende E-Mobilitätsbranche und die Mobilitätswende ein entscheidender Erfolgsfaktor.“

„Wir sind froh, dass wir mit unserer Technologie auch Maßstäbe für den europäischen Markt setzen können“, sagt Checrallah Kachouh, Co-CEO und CTO bei Compleo. „Die Erreichung der Eichrechtskonformität durch SAM ist im Vergleich verblüffend einfach. Damit können wir auch Anfragen aus anderen EU-Ländern zügig bearbeiten.“

Compleo zitiert in seiner Mitteilung eine Studie der Boston Consulting Group, wonach Österreich bis 2030 rund 30.000 öffentliche Ladesäulen benötige, um den Ladebedarf zu decken.

Compleo hatte erst im Mai 2021 eine eigene Vertriebstochter in Österreich gegründet. Bisher setzte der Ladesäulen-Hersteller aus Dortmund in Europa vor allem auf Vertriebskooperationen – etwa in der Schweiz und Polen. Auch für Österreich gab es zunächst eine Vertriebskooperation mit KSW Elektro- und Industrieanlagenbau, bevor die Niederlassung nahe Wien gegründet wurde.

