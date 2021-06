Local Motors von Protean-Radnabenmotoren überzeugt

Local Motors hat dem Radnabenmotoren-Spezialisten Protean Electric im Rahmen ihrer bestehenden Kooperation einen Großauftrag erteilt. Der neue Dreijahresvertrag sieht die Lieferung Tausender In-Wheel-Motoren von Protean Electric zum Einsatz in autonomen Elektro-Shuttles des Typs Olli 2.0 von Local Motors vor.

Laut einer begleitenden Mitteilung von Protean Electric handelt es sich um einen Vertrag im Wert von 7,3 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 6,1 Millionen Euro. Durch den Einsatz der In-Wheel-Motoren soll im Olli 2.0 der Fahrgastraum, die Fahrzeugreichweite und die Zuverlässigkeit der Plattform maximiert und gleichzeitig Kostenvorteile erschlossen werden. Die Liefervereinbarung solle dazu beitragen, die Einführung des Olli 2.0 „auf der ganzen Welt zu beschleunigen“, heißt es in der Mitteilung recht euphorisch.

Das Vorgänger-Shuttle Olli wurde von Local Motors zusammen mit IBM entwickelt und bereits Mitte 2016 erstmals vorgestellt. Ein Prototyp war damals auch im Auftrag der Deutschen Bahn auf dem Berliner Euref-Campus unterwegs, später zog sich jedoch Local Motors auf den amerikanischen Markt zurück. Die aktuelle Version, der Olli 2.0, wurde im September 2019 vorgestellt.

Der Olli 2.0 kommt auf eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern und fährt bis zu 40 km/h schnell. Zudem verfügt das neue Modell über besagte Radnabenmotoren aus der Kooperation mit Protean Electric, während beim 1.0-Modell noch Achsmotoren verbaut waren. Der Olli 2.0 stammt zu 80 Prozent aus dem 3D-Drucker. Die autonomen E-Shuttles von Local Motors sind nach eigenen Angaben inzwischen „auf Universitäten und öffentlichen Straßen in Amerika, Europa und Asien im Einsatz“. Doch die Vermarktung steht erst am Anfang. LM Industries, die Muttergesellschaft von Local Motors, hatte im Herbst 2020 eine Finanzierung in Höhe von 15 Millionen Dollar erhalten, um die Entwicklung, Produktion und den Einsatz von Olli weiter voranzutreiben.

„Olli verändert die Art und Weise, wie wir Transportmittel betrachten und bietet eine intelligente, sichere und nachhaltige Option für die Fortbewegung“, äußert Vikrant Aggarwal, Präsident von Local Motors. „Einer der Schlüssel für eine breite Akzeptanz von autonomen Elektrofahrzeugen ist ein außergewöhnliches Fahrgefühl für die Passagiere, und die ProteanDrive-Radmotoren spielen dabei eine große Rolle, denn sie sorgen für eine ruhige, leise und zuverlässige Fahrt und ermöglichen es uns gleichzeitig, das Fahrzeugdesign zu optimieren, um reale Anwendungsfälle besser zu erfüllen.“

Andrew Whitehead, CEO von Protean Electric, freut die intensivierte Allianz mit Local Motors: „Dieser neue Vertrag unterstreicht nicht nur das Engagement von Local Motors für die ProteanDrive-IWM-Lösung, sondern ist auch eine wichtige Bestätigung für die Branche, dass die Technologie ausgereift, zuverlässig und skalierbar ist und die Kosten und Leistung bietet, die für die massive Beschleunigung der Einführung von Elektrofahrzeugen erforderlich sind.“ Protean Electric entwickele und verfeinere seine In-Wheel-Motoren-Technologie seit zwölf Jahren. Neben Local Motors sei man derzeit mit vier großen Automobil-OEMs eng verbunden.

Protean Electric wurde 2008 gegründet und hält nach eigenen Angaben über 160 Patente rund um Elektromotoren. Im Juni 2019 wurde bekannt, dass die Saab-Nachfolgefirma NEVS (National Electric Vehicle Sweden) Protean übernommen hat, um dessen elektrische Antriebstechnologie in künftigen Elektroautos einzusetzen. Protean Electric wird weiterhin als unabhängiges Unternehmen geführt. Über NEVS gehört Protean damit zu dem chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, der in den vergangenen Monaten stark in die Elektromobilität investiert hat.

proteanelectric.com