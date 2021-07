Daimler: Farasis-Batterien aus Sachsen-Anhalt erst ab 2024?

Der Start der Produktion von Batteriezellen des Daimler-Partners Farasis Energy in Sachsen-Anhalt wird sich laut einem Medienbericht um zweieinhalb Jahre von April 2022 auf Oktober 2024 verschieben. Hintergrund sei, dass Farasis gerade alle Kräfte bündelt, um seine bestehenden Fabriken in China störungsfrei in Gang zu bringen.

Das berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Branchenkreise. Gegenüber der Zeitung bestätigte das Unternehmen die Information: „Wir haben uns entschieden, den Hochlauf der Produktion in unserem Leitwerk in Zhenjiang zu priorisieren“, sagt Sebastian Wolf, Regional President Europe bei Farasis. „In diesem Zusammenhang passen wir die Terminplanung für die Lokalisierung in Europa an.“

Für die erste Bauphase in dem Europa-Werk in Bitterfeld-Wolfen fehlen immer noch die formalen Genehmigungen, obwohl laut den ursprünglichen Planungen die erste Phase abgeschlossen sein sollte. Für Daimler soll sich daraus aber keine Lieferverzögerung bei den zugesagten Zell-Volumina ergeben: Bis 2024 werde Farasis die Zellen für die Mercedes-Elektroautos aus Zhenjiang liefern, so der Bericht.

Farasis-Manager Wolf bezeichnet den Ramp-up als „komplexe Optimierungsaufgabe“. „Der Hochlauf einer Massenfertigung bindet Kapital und Managementkapazitäten“, so Wolf. Wenn die Produktion in China stabilisiert sei, solle im Anschluss „ein funktionsfähiges Fertigungskonzept nach Europa transferiert werden“.

Allerdings: Europa muss hier nicht zwingend Bitterfeld-Wolfen heißen. Farasis plant laut Wolf zwar noch, eine neue Zellgeneration in Europa zu fertigen. „Gleichzeitig bewerten wir gerade verschiedene Optionen für Standorte, an denen wir Zellen in Europa produzieren können“, zitiert das „Handelsblatt“ den Manager. In etwa sechs Wochen soll eine Entscheidung fallen – die Fabrik in Sachsen-Anhalt könnte also theoretisch gestrichen werden, bevor sie gebaut ist.

Gemäß den 2019 angekündigten Plänen sollen in dem Werk Pouch-Zellen gefertigt werden und bis zu 2.000 Arbeitsplätze entstehen. Das Gelände hat Farasis Energy bereits erworben, auch Bauanträge vorbereitet. Diese vorbereitenden Arbeiten seien laut Wolf „Fakten, die für Bitterfeld sprechen“ – eine Garantie, dass das Werk gebaut wird, wollte er aber nicht geben.

Daimler hatte sich 2020 an Farasis beteiligt und eine strategische Partnerschaft vereinbart. Im Februar 2021 gab es Berichte, wonach es Probleme in der Kooperation gebe. Zum einen wurden die Verzögerungen in Bitterfeld genannt, welche die beschleunigten E-Pläne von Mercedes „empfindlich treffen“ würden. Zum anderen seien die ersten Zellmuster „katastrophal“ gewesen. Sowohl Daimler als auch Farasis hatten den Bericht seinerzeit vehement dementiert und betont, dass die Versorgung sichergestellt sei.

Bekannt ist, dass Farasis neben Bitterfeld-Wolfen auch in der Türkei ein Werk plant. Von dort aus soll unter anderem der türkische Hersteller Togg beliefert werden. Die Produktion dort soll 2022 beginnen.

handelsblatt.com