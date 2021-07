Enel X Romania verküpft sich mit Hubject-Netzwerk

Ladeinfrastruktur-Spezialist Enel X Romania hat sich dem Hubject-Netzwerk angeschlossen. Konkret werden über 160 Ladepunkte von Enel X in Rumänien Teil der Roaming-Plattform Intercharge von Hubject. Bisher war der Zugang zu den Ladepunkten von Enel X Romania nur über die App JuicePass möglich.

Enel X Romania ist mit seinen gut 160 Ladepunkten in 20 Städten Rumäniens präsent. Die Ladegeräte befinden sich sowohl auf öffentlichen als auch privaten Flächen, an Einkaufszentren oder Supermärkten. „Durch den Beitritt zu Hubject wollen wir die Zugänglichkeit für E-Autofahrer zunächst in Rumänien und in Osteuropa erhöhen und ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Autos aufzuladen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wer ihr Anbieter ist oder ob sie sich im Ausland aufhalten“, sagt Mihai Mardale, Head of E-Mobility von Enel X Romania.

„Wir sind überzeugt, dass unsere Vereinbarung mit Enel X Romania einen positiven Einfluss auf die Verbreitung von E-Fahrzeugen in der Region haben wird und freuen uns auf eine wachsende Zusammenarbeit“, ergänzt Christian Hahn, CEO von Hubject. Das Berliner Unternehmen kooperiert bereits mit anderen Akteuren auf dem lokalen Markt. Durch die Zusammenarbeit mit Enel X Romania würden etwa 80 Prozent der Ladepunkte in Rumänien Teil von Hubjects Roaming-Plattform, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Hubject hat nach eigenen Angaben weltweit ein anbieterübergreifendes Ladenetz mit mehr als 300.000 angeschlossenen Ladepunkten und mehr als 960 B2B-Partnern in 52 Ländern auf vier Kontinenten geknüpft. Erst dieser Tage haben die Berliner ihren Roaming-Deal mit Plugsurfing erneuert. Hubject wurde 2012 gegründet und ist ein Joint Venture der BMW Group, Bosch, Mercedes-Benz, EnBW, Enel X, Innogy, Siemens und dem Volkswagen-Konzern.

hubject.com