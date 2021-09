Zugerland Verkehrsbetriebe bestellen acht E-Gelenkbusse bei Mercedes

In der Schweiz bestellen die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) acht E-Gelenkbusse von Mercedes Benz. Sie sollen voraussichtlich Ende 2022 auf dem Liniennetz zum Einsatz kommen.

Bereits heute ist ein erster E-Bus auf dem Liniennetz der ZVB unterwegs. Im Dezember 2021 werden drei weitere E-Solobusse von Solaris in Betrieb genommen. Mit der jüngsten Bestellung wird die Flotte der ZVB Ende 2022 insgesamt zwölf E-Busse umfassen.

Die nun getätigte Bestellung von acht E-Gelenkbussen von Mercedes-Benz erfolgt aus einer Beschaffungsausschreibung aus dem letzten Jahr, welche in Kooperation mit anderen Verkehrsbetrieben durchgeführt wurde. Mit dem Eintreffen der neuen Fahrzeuge soll auch die Ladeinfrastruktur auf dem ZVB-Areal An der Aa weiter ausgebaut und in das bestehende Lademanagement integriert werden.

Spätestens ab Fahrplanwechsel im Dezember 2022 sollen die acht E-Busse von Mercedes-Benz im Liniennetz der ZVB unterwegs sein. Dann umfasse die Flotte der ZVB insgesamt zwölf E-Busse, was jedoch lediglich einem Anteil an der Gesamtflotte von 10 Prozent entspricht.

Bis zum Jahr 2035 will die ZVB allerdings ihren Linienbetrieb CO2-neutral betreiben. Dieses Ziel soll über Etappen angestrebt werden, die periodisch überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Voraussetzung sei die betriebliche und finanzielle Machbarkeit.

zvb.ch