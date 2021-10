eMobility update: Giga Berlin vor Genehmigung, Genesis GV60, Arrival Transporter, Solaris Midibus

Hallo zum „eMobility Update“. Mit diesen Themen begrüßen wir den neuen Monat: Giga Berlin kurz vor Genehmigung ++ Genesis zeigt den GV60 ++ Arrival will deutschen Transportermarkt aufmischen ++ Solaris zeigt neuen Elektro-Midibus ++ Und ABB präsentiert neue HPC-Ladesäule ++

#1 – Giga Berlin vor endgültiger Genehmigung

Die Tesla-Fabrik in Grünheide wird einem Medienbericht zufolge die lange erwartete, abschließende Gesamtgenehmigung des zuständigen Brandenburger Landesamts für Umwelt erhalten. Es soll aber strenge Auflagen beim Themen Wasser und für mögliche Störfälle geben.

#2 – Genesis stellt Technik des GV60 vor

Die zu Hyundai gehörende Luxusmarke Genesis nennt Details zur Technik und zur Ausstattung des geplanten GV60. Das erste Genesis-Elektromodell auf Basis der Konzernplattform E-GMP wird in drei Varianten auf den Markt kommen.

#3 – Arrival bringt Elektro-Van nach Deutschland

Der britische Elektrofahrzeug-Entwickler Arrival kündigt den Markteintritt seines ersten Transporters in Deutschland an. Den elektrischen Lieferwagen namens Arrival Van will das Unternehmen im 4,25-Tonnen-Bereich als besonders erschwingliches Fahrzeug positionieren.

#4 – Solaris zeigt neuen E-Midibus

Solaris nimmt einen weiteren Elektro-Bus in sein Portfolio auf. Der neue Urbino 9 LE electric ist ein neun Meter langer Low-Entry-Bus, der für innerstädtische Strecken und Überlandrouten konzipiert wurde. Dem polnischen Hersteller zufolge soll er ein exzellentes Bindeglied zwischen dem Stadt- und Vorortverkehr in Ballungsgebieten sein.

#5 – ABB stellt neuen HPC-Lader vor

ABB stellt eine neue Ladestation vor, die nach Angaben des Unternehmens „den schnellsten Ladevorgang auf dem Markt ermöglicht“. Die neue Terra 360 verfügt dem Namen entsprechend über eine maximale Leistung von 360 kW und kann bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig bedienen.