Motorradlieferant Energica zieht sich aus Rennserie MotoE zurück

Nicolas Goubert, Executive Director des FIM Enel Motor World Cup, lobt die Zusammenarbeit in den ersten drei Saisons, man habe „eine unglaubliche Show geliefert”. Von Anfang an habe Energica sein Know-how in einer Weise auf die Strecke gebracht, mit der man nicht zufriedener sein könnte: „Vielleicht noch beeindruckender als die Leistung auf der Strecke war die Zuverlässigkeit der Motorräder, denn keiner der 18 Fahrer hatte während der Rennen, die wir in dieser Saison gefahren sind, jemals einen mechanischen Defekt.“ Zu einer etwaigen fünften Saison mit neuem Ausstatter oder neuen Ausstattern äußert sich Goubert nicht.