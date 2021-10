eMobility update: Kia EV6 startet bei 44.990 €, Zeekr startet Fertigung des 001, Q3 Zahlen von Tesla

Hallo zu einem neuen „eMobility Update“. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität: Kia EV6 startet bei 45.000 Euro ++ Zeekr beginnt mit Fertigung des 001 ++ Tesla meldet erneut mehr Umsatz und Gewinn ++ Foxconn stellt drei E-Modelle vor ++ Und BMW zeigt E-Roller für die Polizei ++

#1 – Kia EV6 startet bei 44.990 Euro

Kia hat die Preise für den EV6 veröffentlicht. Das Fahrzeug wird am kommenden Samstag seine Händlerpremiere in Deutschland feiern. Das Basismodell mit dem 125-kW-Heckantrieb und der 58 Kilowattstunden großen Batterie kostet mindestens 44.990 Euro. Zieht man die Förderung ab, bleiben also 35.420 Euro übrig.

#2 – Zeekr startet Fertigung des 001

Zeekr, die Premium-Elektromarke von Geely, hat in der ostchinesischen Region Ningbo mit der Produktion ihres im April präsentierten Debütmodells begonnen. Die ersten Auslieferungen des Zeekr 001 sind bereits für Ende Oktober angekündigt. Neben seinem Werk für reine Elektrofahrzeuge in der Region Ningbo hat Zeekr im Sommer auch seinen Hauptsitz in die gleichnamige Küstenstadt verlegt.

#3 – Q3: Tesla meldet mehr Umsatz und Gewinn

Mehr ausgelieferte Fahrzeuge, mehr Umsatz, mehr Gewinn: Tesla demonstriert im dritten Quartal des laufenden Jahres erneut seine Wachstumsambitionen – ohne dabei an Profitabilität einzubüßen. Tesla weist für das Q3 einen Gewinn von 1,62 Milliarden Dollar aus.

#4 – Foxconn zeigt drei E-Modelle

Der taiwanische Auftragsfertiger Foxconn hat drei selbst entwickelte Elektrofahrzeug-Prototypen vorgestellt. Das SUV Model C, die Limousine Model E und den Stadtbus Model T.

#5 – BMW baut E-Roller CE 04 für Polizei

Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Messe Milipol in Paris: BMW Motorrad hat dort unter anderem seinen Elektro-Roller CE 04 erstmals in einer Ausführung für die Polizei vorgestellt. Dabei handelt es sich übrigens nicht um ein Messe-Einzelstück, sondern eine elektrische Ergänzung zu den bekannten Polizei-Motorrädern mit Verbrennungsmotoren.

