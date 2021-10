Xpeng bringt E-Limousine P7 nach Norwegen

Der chinesische Hersteller Xpeng hat nun auch seine große Elektro-Limousine P7 auf dem norwegischen Markt eingeführt, nachdem dort bereits seit Ende 2020 das E-SUV G3 ausgeliefert wird.

Der Xpeng P7 ist in Norwegen in den Versionen RWD Super Long Range und 4WD High Performance zu Preisen ab 447.820 bzw. 507.820 Kronen erhältlich, was umgerechnet knapp 46.000 Euro bzw. 52.000 Euro entspricht. Hinzu kommt in limitierter Auflage die Sonderedition des P7 mit Flügeltüren, die in Norwegen mindestens 599.900 Kronen (ca. 61.000 Euro) kostet.

Mit dem Marktdebüt in Europa sind nun auch die WLTP-Werte bekannt – bisher hatte Xpeng den P7 mit einer NEFZ-Reichweite von 706 Kilometern beworben. Der in China erhältliche 70,8 kWh große Akku wird in Norwegen nicht angeboten, hier handelt es sich ausschließlich um die 80-kWh-Version. Mit Heckantrieb (unter der Verkaufsbezeichnung RWD Super Long Range) soll laut den aktuellen Angaben eine WLTP-Reichweite von 530 Kilometern möglich sein. Die WLTP-Reichweite des „4WD High Performance“ wird in der Mitteilung nicht genannt.

Beim P7 setzt Xpeng bekanntlich nur am Rande auf enorme Fahrleistungen als Verkaufsargument. Das Fahrassistenzsystem Xpilot 2.5 und das eigens entwickelte In-Car-Betriebssystem Xmart OS soll die Verbraucher überzeugen. Für die norwegische Version des P7 gibt Xpeng an, dass die Kunden von einem „intelligenten Sprachassistenten“ unterstützt werden – die Nutzeroberfläche des Infotainments ist allerdings nur in Englisch verfügbar.

Kurz vor Weihnachten 2020 hatte Xpeng die ersten Exemplare des kleineren SUC G3 in Norwegen ausgeliefert. Bereits damals hieß es, dass der P7 innerhalb von zwölf Monaten in Norwegen angeboten werden soll – nun hat es also knapp zehn Monate gedauert.

Inzwischen bietet Xpeng seine Fahrzeuge in Norwegen in 17 Verkaufsstellen an, hierfür kooperieren die Chinesen mit lokalen Handelspartnern. Zudem gibt es in Norwegen 21 Service-Punkte. „Wir sind bestrebt, unsere lokale Präsenz langfristig auszubauen“, sagte Christian Hem , Sales Director von Xpeng Norwegen, bei der Veranstaltung zur P7-Markteinführung in Oslo. „Die Einführung des P7 markiert ein aufregendes neues Kapitel, da wir unser Vertriebs- und Servicenetz erweitern und unsere Geschäftsdynamik beschleunigen, um unsere Kunden in Norwegen besser zu bedienen.“

Konkrete Pläne für weitere europäische Märkte werden in der Mitteilung zu Norwegen nicht erwähnt. Absatzziele für Norwegen sind ebenfalls nicht bekannt. Im Heimatmarkt China ist der P7 innerhalb weniger Monate zum meistverkauften Xpeng geworden. Im September wurden 7.512 P7 verkauft, dazu kamen 2.656 G3 und G3i. Zudem sind in der September-Statistik die ersten 244 P5 enthalten, Xpeng liefert die kleinere Limousine seit dem 15. September in China aus.

prnewswire.com