Cupra bietet Born-Kunden spezielle Ladetarife

Cupra hat die Cupra Easy Charging App vorgestellt. Analog zu den bekannten Ladediensten der VW-Marken bietet Cupra vor allem den ersten Born-Kunden besondere Konditionen für das öffentliche Laden.

Die Serienfertigung des ersten vollelektrischen Cupra lief wie berichtet Ende September in Zwickau an. Für die frühen Besteller gibt es bei dem Cupra-Ladedienst einen Rabatt auf die Monatsgebühren. Qualifiziert hierfür sind alle Born-Fahrzeuge, die bis KW 24/2022 gebaut werden.

Zwei Tarife stehen dabei zur Auswahl: Im Tarif „Pure“ kostet das Laden an AC-Stationen 39 Cent und an DC-Säulen 49 Cent pro kWh. Im Ionity-Netz gilt mit dem Pure-Tarif der Standardpreis von 79 Cent pro kWh. Der Pure-Tarif kostet dabei statt der regulären 12,99 Euro nur 2,99 Euro Grundgebühr pro Monat.

Im Tarif „Power“ mit einer Grundgebühr von 9,99 Euro pro Monat statt der regulären 22,49 Euro lädt man mit dem Cupra Born für 29 Cent pro kWh an AC-Säulen und für 39 Cent an DC-Stationen. Im Ionity-Netz kostet eine Kilowattstunde in diesem Tarif nur 30 Cent.

Mit beiden Tarifen kann an über 250.000 öffentlichen Ladepunkten in ganz Europa Strom bezogen werden. Die Ladesäulen können etwa über die kostenlose Cupra Easy Charging App gefunden werden. Im Zuge der Registrierung muss allerdings die Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) eingegeben werden, weshalb der Dienst – wie üblich – wirklich nur von Cupra-Kunden genutzt werden kann. Über die FIN werden auch die rabattierten Monatsgebühren freigeschaltet.

Im Vergleich zu den Konditionen für Skoda Powerpass und dem VW-Dienst WeCharge fällt auf, dass sich Cupra nur für zwei statt drei Tarife entschieden hat – eine Option ohne monatliche Grundgebühren gibt es bei Cupra nicht.

Für das heimische Laden des Born bietet Cupra Wallboxen der Volkswagen-Tochter Elli an. Die Als Cupra Charger (Pro) gebrandeten Wallboxen können ebenfalls über die App gesteuert und verwaltet werden.

