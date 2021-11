Barcelona bestellt 25 E-Busse bei BYD

BYD hat seinen ersten Elektrobus-Auftrag von Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), dem öffentlichen Verkehrsbetreiber in der Metropolregion Barcelona, erhalten. Der Auftrag ist Teil einer deutlich größeren Ausschreibung.

Er umfasst 25 Exemplare elektrischer 12-Meter-Busse der neuen Generation, die ab 2022 nach Barcelona geliefert werden sollen. Die in Ungarn montierten Busse verfügen über eine 442 kWh große LFP-Batterie, die im Standardized on Road Test (SORT II) eine Reichweite von 400 Kilometern ermöglichen soll. Die Batterie kann per Kabel oder per Stromabnehmer geladen werden.

Für BYD ist es der erste Auftrag aus Barcelona, für die katalanische Metropole selbst aber bei weitem nicht die erste E-Bus-Bestellung – wie unsere Übersicht zeigt. In Zukunft dürften zahlreiche weitere Bestellungen folgen, da TMB im März die Beschaffung von 210 elektrifizierten Bussen bis 2025 ausgeschrieben hat.

Die Ausschreibung war in fünf Lose unterteilt und hatte einen Gesamtwert von 116 Millionen Euro. Bei zwei der Lose legte TMB den Fokus komplett auf rein elektrische Busse: Sie umfassten 29 E-Gelenkbusse und 49 E-Solobusse, die jeweils mit Stromabnehmer ausgerüstet sein sollten. Die 49 Solobusse verteilen sich auf 24 Solaris Urbino 12 electric, die TMB im September bestellt hatte, und eben jene 25 E-Busse von BYD.

