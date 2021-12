Arrival plant Batterie-Montage in North Carolina

Der englische Elektrofahrzeug-Entwickler Arrival hat angekündigt, in Charlotte im Bundesstaat North Carolina ein Montagewerk für Hochvolt-Batteriemodule zu errichten. Die dort gebauten Batterien sollen in den Transportern und Bussen aus US-Produktion eingesetzt werden.

Kurzer Rückblick: Im Oktober 2020 hatte Arrival seine erste Mikrofabrik in den USA angekündigt, im York County in South Carolina sollen Batterie-elektrische Busse gebaut werden. Im März 2021 gab das Unternehmen bekannt, in Charlotte im benachbarten US-Bundesstaat North Carolina eine weitere Mikrofabrik zu bauen. Dort sollen die E-Transporter für UPS montiert werden. In Charlotte ist seit Dezember 2020 auch das US-Hauptquartier von Arrival angesiedelt.

Somit überrascht die Standort-Wahl für die nun angekündigte Batterie-Montage nicht. Arrival investiert dafür nach eigenen Angaben etwa 11,5 Millionen US-Dollar (etwa 10,2 Millionen Euro) und schafft 150 Arbeitsplätze. Die dort hergestellten Batterie-Module sollen in allen Arrival-Plattformen verwendet werden können, also sowohl den Transportern als auch den Bussen. Möglich machen soll das die Plug&Play-Hardware und die eigens entwickelte Software, die auf allen Arrival-Komponenten läuft. Damit sollen Kunden auch in der Lage sein, im Betrieb einzelne Module einfach zu tauschen und nicht das ganze Batterie-Pack.

Es handelt sich bei der Anlage in Charlotte allerdings um eine reine Modul-Montage. Woher Arrival die Batteriezellen bezieht, die dann in der eigenen Anlage zu den Modulen zusammengesetzt werden, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Es ist aber klar, was nach der Nutzung im Fahrzeug mit den Zellen geschieht: Kürzlich hat Arrival eine Kooperation mit Li-Cycle für das Recycling von Altbatterien aus den E-Fahrzeug-Flotten von Arrival in den USA und Europa geschlossen.

Für North Carolina ist es übrigens das zweite eMobility-Batterieprojekt innerhalb weniger Tage: Toyota Motor North America hatte kürzlich bekannt gegeben, in Greensboro ein Batteriewerk für Hybridfahrzeuge zu errichten.

arrival.com