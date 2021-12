Compleo gründet eigene Schweiz-Tochter

Compleo Charging Solutions hat eine eigene Tochtergesellschaft in der Schweiz gegründet. Bisher war das Unternehmen in der Schweiz nur per Vertriebs-Kooperation aktiv. Damit sind die Dortmunder nun in der gesamten DACH-Region präsent.

Von Zürich aus werden die Schweizer Aktivitäten des Komplettanbieters für Ladelösungen künftig koordiniert und ausgebaut. Geschäftsführer der Compleo Charging Solutions Schweiz AG wird Felix Dony, wie das Unternehmen mitteilt. Dony kommt vom Schweizer Energieversorger Alpiq, wo er sich bereits seit 2017 mit der Elektromobilität beschäftigt hat.

Compleo ist seit dem Oktober 2020 über eine Kooperation mit DISA Elektro in der Schweiz vertreten. Im März 2021 wurde diese Kooperation um SAG erweitert. Dabei fokussierte sich Compleo vor allem auf Ladelösungen an Autohäusern. Die Gründung einer eigenen Dependance sei daher „ein weiterer logischer Schritt“.

Mit unserem Know-how in Sachen Elektromobilität sowie unserem Lösungsportfolio für eine große Bandbreite an Kundenanforderungen werden wir vor allem qualitätsorientierte Kunden in der Schweiz überzeugen können,“ sagt Georg Griesemann, Co-CEO von Compleo.

Das Dortmunder Unternehmen verspricht sich zudem in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstumspotenzial in der Schweiz. In dem Land nimmt der Neuzulassungsanteil von BEV und PHEV stetig zu: Im Gesamtjahr 2020 waren es 14,3 Prozent, im Jahr 2021 bis Ende Oktober bereits 20,5 Prozent. Auch die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladestationen sei in den vergangenen zwölf Monaten um 27 Prozent auf 6.479 Ladestationen gewachsen.

Die Gründung der eigenen Schweiz-Tochter kommt nicht überraschend: In Österreich ist Compleo einen ähnlichen Weg gegangen. Auf eine Vertriebs-Kooperation mit KSW Elektro- und Industrieanlagenbau folgte im Mai 2021 auch dort die Gründung einer eigenen Tochter samt Niederlassung im Großraum Wien.

