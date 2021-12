Tesla erhöht Supercharger-Preise auf 0,45 Euro/kWh

Tesla hat an den deutschen Superchargern die Preise von 40 Cent auf 45 Cent pro Kilowattstunde erhöht. Auch in anderen Ländern sind die Preise für die Nutzung der Tesla-Schnellladesäulen gestiegen.

Über die Preiserhöhung hat unter anderem „Teslamag“ unter Berufung auf Beobachter berichtet. Tesla kommuniziert Preisänderung bekanntlich nicht offiziell. Der aktuelle Aufschlag von fünf Cent entspricht einer Preiserhöhung um 12,5 Prozent. Bereits im August hatte Tesla die Preise leicht angehoben, von 0,37 Euro/kWh auf jene 0,40 Euro/kWh. Seit Oktober 2020 – damals kostete die Kilowattstunde noch 33 Cent – ist der Preis um 36 Prozent gestiegen.

Ein Vergleich mit anderen Ladepunktbetreibern (CPO) ist schwierig, da die Tesla Supercharger in Deutschland derzeit nur von Tesla-Fahrern genutzt werden können – es gibt zwar keine monatliche Grundgebühr, dennoch ist der Tarif nicht frei zugänglich. Selbst an den testweise für E-Autos anderer Marken geöffneten Supercharger-Stationen in den Niederlanden gelten für Nicht-Teslas andere Preise. Bei Marktführer EnBW kostet seit der Erhöhung im Juli die Kilowattstunde an eigenen DC-Säulen 0,55€/kWh im Standard- und 0,46€/kWh im Viellader-Tarif (5,99 Euro Grundgebühr pro Monat).

Deutschland ist dem Bericht zufolge nicht das einzige europäische Land, in dem Tesla die Supercharger-Preise erhöht hat. Für Frankreich zum Beispiel meldeten Tesla-Fahrer eine Erhöhung von 37 Cent auf 40 Cent, für Spanien von 29 Cent auf 36 Cent pro Kilowattstunde. Auch in den Niederlanden sind die Lade-Preise gestiegen: Tesla-Kunden zahlen statt 24 nun 32 Cent je Kilowattstunde, Fremd-Lader statt 57-58 Cent nun 64-69 Cent. Für 12,99 Euro pro Monat können auch Nicht-Tesla-Fahrer zu den Konditionen für Teslas laden.

Da sich Tesla nicht zu den Preisen äußert, gibt es auch keine offizielle Begründung. Es ist aber kein Geheimnis, dass die Energiepreise derzeit die Branche bewegen. Auch wenn an Ladestationen in der Regel Ökostrom genutzt wird, ist der Großhandelspreis für Strom immer noch stark an die Gaspreise gekoppelt. Der Großhandelspreis ist seit Anfang 2021 deutlich gestiegen. Mit dieser Begründung hatte zumindest Fastned im November seine Preise erhöht – von 0,59 Euro/kWh auf 0,69 Euro/kWh.

teslamag.de