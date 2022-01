Ideanomics investiert in InoBat

Ideanomics, ein eMobility-Unternehmen mit Sitz in New York, hat sich an dem slowakischen Batterie-Spezialisten InoBat beteiligt. Mit der Investition in nicht spezifizierter Höhe soll die Fertigstellung des F&E-Zentrums und der Pilotbatterieanlage von InoBat im slowakischen Voderady bis Ende 2022 unterstützt werden.

Das slowakische Unternehmen plant wie berichtet eine 100-MWh-Pilotfertigung in Voderady und ab 2024 eine 10-GWh-Fabrik. Ein Teil der Fertigungsanlagen wird von Manz geliefert. 2020 stellte InoBat dann seine „intelligente“ Batteriezelle vor. Mit KI und neuen Methoden will InoBat die für den jeweiligen Kundeneinsatz vielversprechendste Zellchemie finden und auch bauen können.

Ideanomics und InoBat wollen darüber hinaus zusammenarbeiten, um integrierte Batteriepack-Lösungen für den US-Markt zu entwickeln, zu produzieren und zu vertreiben. Dabei soll es sich sowohl um standardisierte Packs als auch maßgeschneiderte Batterien handeln, so Ideanomics.

Ideanomics hatte in den vergangenen Monaten eine Reihe von Übernahmen im Bereich der Elektromobilität getätigt. Im Sommer 2021 wurde der E-Nutzfahrzeughersteller Via Motos übernommen, zuvor hatte Ideanomics US Hybrid (elektrische Antriebskomponenten und Brennstoffzellen), Solectrac (E-Traktoren) und Wave (induktive Ladesysteme) unter seine Kontrolle gebracht. Auch beim E-Motorradhersteller Energica hat Ideanomics seine Beteiligung inzwsichen auf 70 Prozent erhöht.

Ideanomics betont, dass nicht nur die innovativen Zellen, sondern auch die Versorgungssicherheit eine wichtige Rolle bei der Wahl des Batterie-Partners gespielt hat. „Mit den jüngsten strategischen Investitionen und Beziehungen von Rio Tinto und Amara Raja in Europa und Asien glauben wir, dass InoBat Zugang zu den Materialien und Seltenerdmetallen haben wird, die für die Produktion von Batterien in großem Maßstab erforderlich sind, und dazu beitragen werden, Lieferkettenrisiken in unserem Ideanomics Mobility-Geschäft zu minimieren“, sagt Robin Mackie, Präsident von Ideanomics Mobility.

ideanomics.com, inobatauto.eu